Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok 4. júna 2026 počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF) priznal potrebu posilniť a zdokonaliť národnú protivzdušnú obranu. Tieto slová prichádzajú bezprostredne po tom, ako druhé najväčšie ruské mesto zasiahli v stredu ukrajinské drony. Šéf Kremľa zároveň pohrozil väčším nasadením hypersonických rakiet Orešnik proti ukrajinským mestám a odmietol tvrdenia o strategickom zlyhaní ruskej ofenzívy.
Reakcia na útoky a stav protivzdušnej obrany
Zraniteľnosť ruského územia sa opäť prejavila v stredu 3. júna 2026, keď Petrohrad zasiahli ukrajinské drony. Na túto skutočnosť musel o deň neskôr počas rozhovoru so zahraničnými novinármi na ekonomickom fóre SPIEF reagovať aj samotný Vladimir Putin.
„Rusko disponuje systémom protivzdušnej obrany. Áno, musíme ho zdokonaliť. Áno, musíme ho posilniť. A urobíme to,“ povedal ruský prezident.
Hrozba raketami Orešnik
Okrem defenzívnych opatrení načrtol šéf Kremľa aj ďalšie možné kroky vo vojenskom ťažení proti Ukrajine:
- Rusko podľa neho zvažuje väčšie použitie svojej hypersonickej rakety Orešnik priamo proti mestám na Ukrajine.
- Putin uviedol, že táto zbraň zatiaľ ešte nebola naplno využitá.
- Ruská armáda doteraz touto raketou na Ukrajinu útočila najmenej trikrát.
- Prezident opakovane deklaruje, že systém Orešnik je schopný niesť jadrové hlavice.
Situácia na fronte a mierové rokovania
Na novinársku otázku, či sa ruská ofenzíva proti Ukrajine nestala „strategickou katastrofou“, Putin ostro odpovedal, že Rusko postupuje po celej frontovej línii. Svoj postoj k diplomatickému riešeniu zhrnul slovami:
„Sme absolútne pripravení a ochotní dosiahnuť dohodu s Ukrajinou mierovými prostriedkami.“
Napriek Putinovým vyhláseniam o celoplošnom postupe ukazujú reálne dáta z bojiska odlišný vývoj situácie:
- Tempo ruského postupu sa od konca roka 2025 spomalilo.
- Najnovšie údaje potvrdzujú, že Ukrajina už druhý mesiac po sebe získala späť viac územia, ako stratila.
Vyjadrenia Vladimira Putina na fóre SPIEF zo 4. júna 2026 ilustrujú snahu Kremľa udržať si naratív sily napriek evidentným bezpečnostným výzvam. Zatiaľ čo prezident deklaruje pripravenosť na mierové rokovania a hlási postup na fronte, reálne spomalenie ofenzívy od konca roka 2025 a ukrajinské územné zisky z posledných dvoch mesiacov svedčia o opaku. Priznanie nutnosti zdokonaliť protivzdušnú obranu ihneď po úderoch na Petrohrad, kombinované s vyhrážkami o nasadení jadrovo nosného systému Orešnik, jasne naznačuje, že ukrajinské útoky hlboko v ruskom tylu Moskvu frustrujú a nútia ju eskalovať rétoriku.