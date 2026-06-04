Predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) ostro skritizoval vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Magyara, ktorý vo štvrtok 4. júna 2026 pri príležitosti výročia Trianonskej mierovej zmluvy vyhlásil, že Maďarsko susedí samo so sebou. Fico tieto slová označil za silácke reči, ktoré iba zvyšujú napätie. Do diplomatického sporu sa zapojil aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Slovenský premiér zároveň využil situáciu na širšiu geopolitickú kritiku, keď poukázal na medzinárodné zlyhanie Nemecka v OSN a na volanie po dialógu s Ruskom.
Absurdné výroky a napätie v strednej Európe
Maďarský premiér Péter Magyar vo štvrtok 4. júna 2026 na slávnostnom akte pripomenul výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920. Počas svojho prejavu podotkol, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Podľa jeho slov sú preto potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami. Priznal, že to v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou, a dodal, že dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami v rámci Vyšehradskej štvorky.
Na tieto vyjadrenia reagoval na sociálnej sieti predseda slovenskej vlády Robert Fico. Upozornil, že podobné výroky nikomu nepomáhajú, len zvyšujú napätie, pričom zdôraznil, že je potrebný zdravý rozum a pragmatizmus. Pripomenul zároveň fakt, že Maďarsko na severe susedí so suverénnou Slovenskou republikou. Výroky maďarského premiéra už odmietol aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý ich rázne označil za absurdné a popierajúce históriu.
Ficova kritika Nemecka a ruský trh
Slovenský premiér následne premostil kritiku siláckych rečí na medzinárodnú úroveň a nečakane sa zameral na Nemecko a Ruskú federáciu:
- Podľa Fica zaplatilo Nemecko za silné reči svojho kancelára tým, že nezískalo miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
- Takéto medzinárodné zlyhanie takej obrovskej a silnej krajiny sa podľa neho nedá vysvetliť.
- Ďalší a ďalší premiéri podľa jeho slov volajú po dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom.
- Fico poukázal na to, že nemecké firmy utekali na samit do ruského Petrohradu.
„Sám som veľakrát hovoril, že po skončení vojny si pôjdu všetci nohy polámať, ako budú šprintovať naspäť na ruský trh. Asi by som nemal moje názory vyslovovať predčasne.“
Reakcia Roberta Fica na revizionistické výroky Pétera Magyara zo štvrtka 4. júna 2026 ukazuje snahu slovenskej vlády rázne sa vymedziť voči akémukoľvek spochybňovaniu štátnych hraníc. Ficov prístup je však mimoriadne komplexný: zatiaľ čo od Maďarska žiada zdravý rozum a pragmatizmus, tému Trianonu plynulo využíva na ostrú kritiku nemeckej zahraničnej politiky a na obhajobu obnovenia hospodárskych vzťahov s Ruskom. Zosmiešnenie nemeckého neúspechu v Bezpečnostnej rade OSN a zdôrazňovanie prítomnosti nemeckých firiem v Petrohrade potvrdzuje, že Fico systematicky buduje naratív, ktorý pripravuje domácu verejnosť na budúcu ekonomickú normalizáciu vzťahov s Moskvou.