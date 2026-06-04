Tragická dopravná nehoda si vo štvrtok 4. júna 2026 vyžiadala jeden ľudský život na úseku medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami. Osobné auto zišlo z cesty, narazilo do piliera a začalo horieť. Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, pričom polícia udalosť dokumentuje a vyšetruje jej presné okolnosti.
Náraz do podchodu a požiar vozidla
O mimoriadne tragickej udalosti informovala košická krajská polícia prostredníctvom sociálnej siete. Podľa zverejnených informácií prišiel pri nehode o život jeden človek.
Podľa doterajších policajných zistení sa nehoda odohrala nasledovne:
- Osobné motorové vozidlo zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cestu.
- Následne narazilo priamo do betónového piliera železničného podchodu.
- Bezprostredne po silnom náraze sa vozidlo vznietilo.
„Podľa prvotných informácií malo osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zísť mimo cestu a naraziť do betónového piliera železničného podchodu. Vozidlo sa následne vznietilo,“ uvádza polícia.
Prebiehajúce vyšetrovanie a neznáma totožnosť
Na mieste tragédie momentálne zasahujú všetky záchranné zložky. Polícia miesto nehody dôkladne dokumentuje.
Predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania zostávajú viaceré kľúčové a nezodpovedané otázky:
- Presná príčina, prečo vozidlo opustilo vozovku.
- Detailné okolnosti celej udalosti.
- Presná totožnosť osoby, ktorá pri nehode prišla o život.
Smrteľná nehoda zo štvrtka 4. júna 2026 ukazuje na fatálne následky nárazu do betónového piliera železničného podchodu. Následné vznietenie havarovaného vozidla prispelo k situácii, kedy ani po príchode všetkých záchranných zložiek nebola bezprostredne známa totožnosť obete. Kým polícia miesto tragédie naďalej dokumentuje, ťažiskom celého vyšetrovania zostáva odhalenie presnej príčiny, prečo automobil na úseku medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami z ničoho nič zišiel mimo cestu.