Vo veku 62 rokov zomrel v utorok 2. júna 2026 bývalý šéf britskej zahraničnej rozviedky MI6 sir Alex Younger. Túto kľúčovú špionážnu agentúru viedol v období medzi rokmi 2014 a 2020. Jeho úmrtie, ktoré nasleduje po boji s ťažkým ochorením, vyvolalo vlnu kondolencií od najvyšších predstaviteľov britského štátu vrátane premiéra a kráľovskej rodiny.
Boj s ochorením a príznačný humor
O úmrtí bývalého šéfa tajných služieb informovala britská vláda, ktorá zároveň uviedla, že Youngerovi diagnostikovali rakovinu. Aj v ťažkých chvíľach si však zachoval svoj špecifický prístup. Ako prezradil novinár BBC a priateľ bývalého šéfa MI6 Nick Robinson, Younger nazval svoj nádor „Putin“ priamo podľa ruského prezidenta.
Kariéra v službách národa
Profesionálna dráha sira Alexa Youngera bola celoživotne spätá s obranou štátu:
- Pred vstupom do sveta tajných služieb slúžil v britskej armáde.
- V štruktúrach MI6 pracoval nepretržite od roku 1991.
- V rámci spravodajskej agentúry pôsobil na viacerých dôležitých zahraničných misiách, konkrétne v Európe, na Blízkom východe i v Afganistane.
Uznanie od kráľovskej rodiny a premiéra
Na jeho odkaz spomínajú mnohé významné osobnosti britského verejného života. Britský princ William, ktorý v roku 2019 stážoval v tajných službách, aby ako budúci kráľ lepšie rozumel ich práci, mu vzdal hold:
„Stelesňoval to najlepšie z toho, za čím spravodajská služba stojí - integritu, odvahu a neochvejný záväzok chrániť túto krajinu a jej obyvateľov.“
K úmrtiu sa vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, ktorý zdôraznil, že na Youngerove maximálne odhodlanie britskému verejnému životu a ochranu národa budú mnohí ministri, kolegovia, priatelia a rodina dlho spomínať. Hodnoty, ktoré bývalý riaditeľ presadzoval, vyzdvihla aj súčasná šéfka MI6 Blaise Metreweliová. Uviedla, že Younger stelesňoval hodnoty jej služby, ako sú integrita, odvaha, kreativita a rešpekt.
Úmrtie sira Alexa Youngera z 2. júna 2026 znamená pre Spojené kráľovstvo stratu jedného z najskúsenejších spravodajských dôstojníkov svojej generácie. Jeho dlhoročné pôsobenie v MI6, siahajúce od terénnych operácií na Blízkom východe až po riaditeľské kreslo, formovalo britskú bezpečnostnú politiku v turbulentných rokoch 2014 až 2020. Skutočnosť, že si jeho odkaz uctili priamo premiér aj princ William, len podčiarkuje obrovský rešpekt, ktorému sa tešil v najvyšších mocenských kruhoch. Jeho príznačný krok – pomenovať svoj nádor po ruskom prezidentovi – navyše aj po jeho smrti pripomína, akým výzvam a geopolitickým rivalom vo svojej funkcii dlhodobo čelil.