Problematika duševného zdravia detí a mladých ľudí sa stáva prioritnou spoločenskou témou, ktorá podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) presahuje politické rozdiely. Vo štvrtok 4. júna 2026 minister ohlásil, že do dvoch týždňov predloží na Radu vlády SR prvú ucelenú koncepciu rozvoja a podpory starostlivosti v tejto oblasti. Nová stratégia, na ktorej spolupracovalo päť kľúčových ministerstiev, má priniesť konkrétne ciele a zamerať sa nielen na liečbu, ale predovšetkým na prevenciu v rodinách a školách.
Nová koncepcia a apel na spoločnosť
Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil plány rezortu na odbornej konferencii v Detskej psychiatrickej liečebni v obci Hraň v Trebišovskom okrese. Upozornil, že stav duševného zdravia detí sa zhoršuje, čo si vyžaduje komplexný a nadrezortný prístup.
Kľúčové body pripravovanej stratégie a aktuálne zistenia:
- Na tvorbe strategického dokumentu participovalo celkovo päť rezortov: ministerstvo zdravotníctva, školstva, práce a sociálnych vecí, vnútra a spravodlivosti.
- Koncepcia bude obsahovať konkrétne míľniky a ciele pre oblasť duševného zdravia detí a mladých ľudí.
- Prevencia musí podľa ministra začať v rodinách, školách, na sociálnych sieťach a v online priestore, čo sú oblasti nevyžadujúce si okamžitý zásah pedopsychiatra alebo hospitalizáciu na lôžku.
- Podľa prieskumov až 90 percent mladých ľudí označuje za jednu z najväčších príčin svojej duševnej nepohody aktuálnu spoločenskú atmosféru.
„Preto chcem poprosiť všetkých, aby sme už konečne upustili od tej atmosféry boja, konfliktov, pretože to je to najviac, čo vieme spraviť aj pre deti a našich mladých - aby každý začal u seba doma a sám pred sebou, akým spôsobom aj on vytvára tú celospoločenskú atmosféru. Lebo my to podceňujeme, ale tie deti a mladí to vnímajú ďaleko viac ako čokoľvek iné.“
Kritický nedostatok kapacít a prvé lôžka
Štvrtková konferencia v Hrani nadviazala na minuloročný odborný seminár, ktorý zorganizoval Úrad komisára pre deti za účasti viacerých expertov a mimovládnych organizácií. Komisár pre deti Jozef Mikloško pripomenul alarmujúce štatistiky, podľa ktorých má každé štvrté až piate dieťa na Slovensku naozaj vážne problémy. Zároveň však ocenil aktuálny posun vo forme vytvorenia medzirezortnej spolupráce a dokončenia koncepcie.
Odborníci z praxe dlhodobo poukazujú na pretrvávajúce systémové nedostatky:
- Slovensko trpí akútnym nedostatkom detských psychiatrov a psychológov na školách.
- V systéme chýba dostatočný počet psychiatrických lôžok určených pre liečbu detských pacientov.
Detská psychiatrička z košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová potvrdila, že s napĺňaním koncepcie sa už reálne začalo. Ocenila ministra za splnenie sľubu a vybudovanie lôžok pre adolescentov v Košiciach, pričom vyjadrila nádej, že tento trend bude pokračovať aj v iných slovenských mestách. Upozornila, že adolescentné lôžka sú kľúčové, keďže ide o mimoriadne rizikovú a ohrozenú skupinu.
Predstavenie prvej ucelenej medzirezortnej koncepcie zo štvrtka 4. júna 2026 vysiela jasný signál, že štát začína vnímať krízu duševného zdravia mládeže ako strategickú prioritu. Zapojenie piatich kľúčových ministerstiev potvrdzuje, že problém definitívne presiahol hranice samotného zdravotníctva a vyžaduje si skorú intervenciu v školstve či v sociálnej sfére. Dôležitým momentom je aj Šaškov apel na celospoločenský zmier, ktorý upozorňuje na to, že polarizácia a konflikty vo verejnom priestore priamo poškodzujú psychiku najmladšej generácie. Hoci prvé novovybudované lôžka v Košiciach predstavujú dôležitý krok pre najrizikovejších pacientov, skutočným testom novej koncepcie bude schopnosť štátu personálne zastabilizovať kritický nedostatok detských psychiatrov a psychológov a presunúť ťažisko riešení do oblasti účinnej prevencie.