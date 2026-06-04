Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva trestné oznámenie pre udelenie desaťmiliónovej dotácie z ministerstva školstva pre projekt s názvom X-rock. Predstavitelia hnutia na štvrtkovej tlačovej konferencii žiadali okamžité zastavenie projektu, odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) a vyšetrenie prípadu kompetentnými orgánmi. Rezort školstva obvinenia odmieta s tým, že pri prideľovaní financií postupoval podľa pravidiel Slovenskej republiky a Európskej únie a dotáciu nepridelil na základe osobných či politických väzieb.
Projekt X-rock a sporné personálne prepojenia
Vedecký projekt X-rock získal z eurofondov podporu vo výške desať miliónov eur v oblasti výskumu a vedy. Poslankyňa za PS Tina Gažovičová uviedla, že cieľom tohto projektu je bezpečné ukladanie rádioaktívneho odpadu v podzemných úložiskách.
Opozícia však poukázala na viaceré kontroverzné faktory spojené s jeho realizáciou:
- Zodpovednosť za realizáciu projektu nesie prodekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie Technickej univerzity v Košiciach Samer Khouri.
- Samer Khouri je podľa tvrdení Gažovičovej známy ako jeden zo sponzorov strany Hlas-SD a kampane prezidenta SR Petra Pellegriniho.
- Khouri v súčasnosti pôsobí aj ako poradca štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu.
- Do projektu sú zapojené a financie z neho poberajú aj dve súkromné firmy.
- Gažovičová poznamenala, že pri odborných posudkoch sa poukázalo na skutočnosť, že tieto firmy nemajú v daných oblastiach projektu dostatočné doterajšie výsledky a pracovné skúsenosti.
Podozrenia z trestných činov a požiadavky opozície
Poslanec Branislav Vančo (PS) zdôraznil, že minister Drucker musí vysvetliť vzniknutý konflikt záujmov. Hnutie PS má v súvislosti s týmto projektom vážne podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov.
Medzi podozrenia patria:
- Korupcia a subvenčný podvod.
- Zneužívanie právomoci verejného činiteľa a prikrmovanie.
- Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie.
Ministerstvo odmieta politizáciu a garantuje kontrolu
Ministerstvo školstva na obvinenia reagovalo vyhlásením, že o úspechu projektov rozhodujú výlučne vopred stanovené kritériá a odborné hodnotenie. Rezort dôrazne odmieta, že by rozhodovala politická príslušnosť, mediálne konštrukcie alebo osobné kontakty. Taktiež spresnil, že schválené financie nie sú určené pre jednu konkrétnu osobu, ale pre vysokú školu a výskumný tím, ktorý nesie zodpovednosť za napĺňanie cieľov, dosahovanie výsledkov a riadne využitie verejných zdrojov.
K výberu partnerov ministerstvo uviedlo nasledujúce skutočnosti:
- Hodnotitelia dospeli k záveru, že spolupráca partnerov je dostatočne popísaná, ich zapojenie zodpovedá cieľom projektu a ich úlohy sú jasne definované.
- Odborný hodnotiteľ nemá mandát určovať žiadateľovi, koho si má vybrať ako partnera do projektu, no má možnosť tento výber zhodnotiť na základe výberových a hodnotiacich kritérií.
- V prípade veľkých výhrad k partnerom mohol hodnotiteľ udeliť nižší počet bodov, čo sa však pri tejto žiadosti nestalo.
Na záver ministerstvo školstva deklarovalo, že projekt sa aktuálne nachádza iba na začiatku realizácie a financie nebudú rozdávané bez kontroly. Partneri budú musieť riadne vyúčtovať každé jedno euro, všetky výdavky budú podliehať priebežným kontrolám a plnenie projektu budú monitorovať národné aj európske kontrolné orgány vrátane samotného ministerstva.