Východné Slovensko čelí vo štvrtok 4. júna 2026 podvečer nepriaznivému počasiu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre túto oblasť výstrahy prvého stupňa pred búrkami. V niektorých okresoch navyše hrozia aj lokálne prívalové povodne. Obyvatelia by sa mali pripraviť na silný vietor, prudké lejaky a možné krúpy.
Búrky a hrozba povodní v dvoch krajoch
Slovenský hydrometeorologický ústav informoval o zhoršenej situácii priamo na svojom webe. Meteorológovia varujú pred viacerými nebezpečnými javmi:
- Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia vo štvrtok podvečer predbežne do 19.00 h.
- Tieto výstrahy aktuálne pokrývajú celý Košický kraj a väčšinu okresov Prešovského kraja.
- Ústav v zasiahnutých oblastiach predpokladá prudký lejak a silný vietor, prípadne aj výskyt krúp.
- V okresoch Košice-okolie, Trebišov a Vranov nad Topľou okrem toho platia aj hydrologické výstrahy pred prívalovou povodňou.
Riziko zatopených pivníc a podchodov
Záplavy z intenzívnych zrážok môžu na východe spôsobiť značné materiálne škody. SHMÚ v tejto súvislosti vydal konkrétne varovanie pred možnými následkami.
„Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a podobne).“
Aktuálna meteorologická situácia zo štvrtka 4. júna 2026 ukazuje, že východné Slovensko musí byť v pohotovosti minimálne do večerných hodín. Kombinácia búrok, silného vetra a možných prívalových povodní v najviac ohrozených okresoch Košice-okolie, Trebišov a Vranov nad Topľou si vyžaduje zvýšenú opatrnosť obyvateľstva. Riziko bahnotokov a zatopenia nižšie položených priestorov znamená, že ľudia v zasiahnutých oblastiach by mali minimalizovať pohyb vonku a preventívne chrániť svoj majetok pred hromadiacou sa vodou z prívalových zrážok.