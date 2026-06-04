Európski lídri podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne dospeli k záveru, že je nevyhnutné začať priame diplomatické rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení konfliktu na Ukrajine. Predseda českej vlády pred odletom na summit Európskej únie a západného Balkánu v Čiernej Hore načrtol ambiciózny plán. Navrhuje vytvorenie špeciálnej európskej diplomatickej misie, ktorú by mal viesť nemecký kancelár Friedrich Merz. Podľa Babiša musí Európa prevziať iniciatívu aj preto, že Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa momentálne upriamujú svoju pozornosť na blízkovýchodnú krízu. Informácie z brífingu priniesla spravodajkyňa TASR v Prahe.
Európska diplomatická misia: Babiš vidí lídra v nemeckom kancelárovi
Český premiér Andrej Babiš zdôraznil, že hoci Vladimir Putin zostáva v očiach Európy jednoznačným agresorom, vojenské riešenie konfliktu bez diplomatického dialógu už pre starý kontinent nie je únosné. Ďalšie predlžovanie bojov spojené s obrovskými stratami na životoch považuje za najhorší možný scenár. Európska únia preto podľa neho naliehavo potrebuje silnú osobnosť s jasným mandátom od Európskej rady a Európskej komisie, ktorá by zasadla za rokovací stôl.
Tento diplomatický tlak je podľa neho pálčivý aj kvôli geopolitickým posunom vo Washingtone. Americký prezident Donald Trump sa totiž aktuálne prioritne zaoberá eskaláciou napätia v regióne Blízkeho východu, situáciou okolo Iránu a snahami o odblokovanie strategického Hormuzského prielivu. Európa tak v riešení ukrajinskej krízy nateraz zostáva bez priameho vedenia zo strany USA. Babiš dodal, že v otázke potreby nominovať európskeho vyjednávača nie je sám a rovnaký názor zdieľajú viacerí poprední predstavitelia členských štátov.
Kallasová tlmí optimizmus: Európa nemôže byť neutrálnym sprostredkovateľom
Myšlienku hľadania diplomatickej cesty s Moskvou nepriamo potvrdila aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, no jej pohľad na rolu Európskej únie v tomto procese je o poznanie opatrnejší. V najnovšom rozhovore pre agentúru AFP jasne vymedzila mantinely, v ktorých sa európska diplomacia môže pohybovať. Zdôraznila, že Európska únia z princípu nemôže v tomto konflikte vystupovať v úlohe nezaujatého alebo neutrálneho sprostredkovateľa, keďže od začiatku otvorene a všestranne podporuje brániacu sa Ukrajinu.
Za absolútnu prioritu Kallasová nepovažuje ústupky voči Kremľu, ale vytvorenie takého medzinárodného tlaku, ktorý prinúti Rusko začať reálne vyjednávať priamo s Kyjevom. Cieľom európskeho snaženia musí byť dosiahnutie takých ústupkov zo strany Moskvy, ktoré neohrozia suverenitu Ukrajiny a zároveň dlhodobo garantujú bezpečnostnú architektúru celej Európy. Diskusia o forme a obsahu budúcich rokovaní tak bude nepochybne jednou z hlavných tém nadchádzajúceho summitu lídrov v Čiernej Hore.