Medveďa hnedého po štvrtkovom útoku na Liptove nespozorovali, v monitoringu však budú pokračovať. Zásahový tím pre medveďa hnedého Tatranského národného parku (TANAP) udalosť zdokumentoval a následne monitoroval miesto útoku a jeho okolie pomocou pozorovacej a termovíznej techniky. Pre TASR to potvrdila Jarmila Hlaváčová z komunikačného oddelenia Správy TANAP-u.
Vo štvrtok v ranných hodinách došlo v lesnom poraste v katastrálnom území Sestrč neďaleko obce Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš k útoku medveďa hnedého na lesného pracovníka počas výkonu jeho pracovných povinností. „Podľa výpovedí išlo o jedinca s odhadovanou hmotnosťou do 100 kilogramov,“ podotkla Hlaváčová.
Keďže k incidentu došlo v prirodzenom prostredí súvislých lesných komplexov, odporúča pri pohybe v neprehľadnom teréne a hustom poraste zvýšiť opatrnosť a upozorňovať medvede na prítomnosť človeka, aby sa predišlo nečakaným stretom.
K útoku došlo v ťažko dostupnom teréne v Chočských vrchoch. Pri transporte zraneného pomáhali hasiči aj horskí záchranári. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre TASR uviedla, že po prvotnom ošetrení záchranári muža transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši s úrazom ramena. Horská záchranná služba na sociálnej sieti uviedla, že lekár posádky rýchlej lekárskej pomoci mužovi ošetril poranené rameno, koleno a bedro.