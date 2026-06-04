Spoločnosť BILLA zverejnila dôležité upozornenie pre zákazníkov. Na základe priamej požiadavky dodávateľa RACIO s.r.o. sťahuje z predaja obľúbený produkt zdravého stravovania. Ak máte tento výrobok doma, obchodný reťazec odporúča skontrolovať špecifické šarže a kód EAN.
Informácie o výrobku
Ako reťazec informoval na svojom webe, varovanie sa vzťahuje na špaldové chlebíčky s týmito parametrami:
- Názov produktu: RACIO BIO ŠPALDOVÉ CHLEBÍČKY 140G
- EAN kód: 8594000092988
- Dodávateľ: RACIO s.r.o.
- Dotknuté šarže:
- 20260122B
- 20260122C
- 20260123C
- 20260123D
- 20260130B
- 20260131C
- 20260131D
Billa sťahuje z predaja obľúbené pečivo, zákazníci môžu chlebíčky vrátiť v predajni; Foto: billa.sk
Výrobok vráťte v predajni, radí Billa
Zákazníčky a zákazníci, ktorí si uvedený výrobok v spoločnosti BILLA zakúpili, majú možnosť vrátiť ho v ktorejkoľvek predajni tejto siete. „Zákazníkom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili v spoločnosti BILLA, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek našej predajni. Za pochopenie ďakujeme,“ uviedla Billa.
Potraviny sťahoval z predaja aj ďalší reťazec
O stiahnutí potravín z predaja v máji informoval aj reťazec METRO. Ten prestal predávať bielu kyslú kapustu od dodávateľa HORTI s.r.o. Dôvodom je nález cudzieho predmetu v jednom z balení. Reťazec preventívne stiahol z predaja celú dotknutú šaržu.
METRO tiež stiahlo z predaja známu čili omáčku od dodávateľa SNICO s.r.o. Dôvodom tohto kroku je zistenie stopového množstva arašidov v konkrétnej šarži. Tento silný alergén nie je uvedený na obale výrobku, čo môže predstavovať vážne zdravotné riziko pre alergikov.