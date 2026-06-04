Spoločnosť BILLA zverejnila dôležité upozornenie pre zákazníkov. Na základe priamej požiadavky dodávateľa RACIO s.r.o. sťahuje z predaja obľúbený produkt zdravého stravovania. Ak máte tento výrobok doma, obchodný reťazec odporúča skontrolovať špecifické šarže a kód EAN.

Informácie o výrobku

Ako reťazec informoval na svojom webe, varovanie sa vzťahuje na špaldové chlebíčky s týmito parametrami:

  • Názov produktu: RACIO BIO ŠPALDOVÉ CHLEBÍČKY 140G
  • EAN kód: 8594000092988
  • Dodávateľ: RACIO s.r.o.
  • Dotknuté šarže:
    • 20260122B
    • 20260122C
    • 20260123C
    • 20260123D
    • 20260130B
    • 20260131C
    • 20260131D

Billa sťahuje z predaja obľúbené pečivo, zákazníci môžu chlebíčky vrátiť v predajni; Foto: billa.sk

Výrobok vráťte v predajni, radí Billa

Zákazníčky a zákazníci, ktorí si uvedený výrobok v spoločnosti BILLA zakúpili, majú možnosť vrátiť ho v ktorejkoľvek predajni tejto siete. „Zákazníkom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili v spoločnosti BILLA, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek našej predajni. Za pochopenie ďakujeme,“ uviedla Billa.

Potraviny sťahoval z predaja aj ďalší reťazec

O stiahnutí potravín z predaja v máji informoval aj reťazec METRO. Ten prestal predávať bielu kyslú kapustu od dodávateľa HORTI s.r.o. Dôvodom je nález cudzieho predmetu v jednom z balení. Reťazec preventívne stiahol z predaja celú dotknutú šaržu.

METRO tiež stiahlo z predaja známu čili omáčku od dodávateľa SNICO s.r.o. Dôvodom tohto kroku je zistenie stopového množstva arašidov v konkrétnej šarži. Tento silný alergén nie je uvedený na obale výrobku, čo môže predstavovať vážne zdravotné riziko pre alergikov.

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