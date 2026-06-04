Predseda vlády SR a líder najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Robert Fico otvorene predpovedá povolebný chaos. Počas štvrtkovej hodiny otázok v pléne Národnej rady SR vyhlásil, že hoci nepochybuje o opätovnom triumfe svojej materskej strany, nasledujúce parlamentné voľby privedú Slovensko do patovej situácie. Podľa premiéra bude politická scéna natoľko roztrieštená, že zostavenie stabilného kabinetu bude prakticky nemožné. Poslancom preto odkázal, aby sa pripravili na scenár, kedy krajina bude musieť v krátkom čase absolvovať predčasné voľby, aby sa prekonala politická paralýza. Informácie priniesla agentúra TASR priamo z parlamentného diania.
Sebavedomé víťazstvo a varovanie pred patom: Fico predpovedá nestabilitu
Premiér využil priestor na poslanecké otázky na to, aby predostrel svoju politickú prognózu na najbližšie roky. Jeho slová v rokovacej sále vyvolali rozruch, keďže namiesto prísľubu stability načrtol obavy z hlbokej ústavnej a vládnej krízy.
Hlavné body Ficovho prejavu a jeho predpovede pre povolebný vývoj zahŕňajú tieto skutočnosti:
- Istota volebného triumfu: Šéf vládneho kabinetu pred zákonodarcami demonštroval stopercentnú politickú istotu, pokiaľ ide o pozíciu jeho vlastnej strany. Vyhlásil, že je pevne presvedčený o tom, že Smer-SD zvíťazí aj v budúcich parlamentných voľbách a udrží si pozíciu lídra na slovenskej politickej scéne.
- Hrozba politického patu: Napriek očakávanému víťazstvu vidí premiér zostavovanie budúcej koalície mimoriadne skepticky. Na základe svojich dlhoročných politických skúseností varoval, že rozloženie síl v parlamente neumožní vznik pevnej väčšiny. Výsledky podľa neho neponúknu žiadnu reálnu alternatívu pre vznik stabilnej a akcieschopnej vlády.
- Scenár opakovaných volieb: Ako jediné možné východisko z očakávanej povolebnej paralýzy vidí Robert Fico vypísanie ďalšieho hlasovania. Poslancom Národnej rady priamo odkázal, že po riadnych voľbách budú pravdepodobne v tesnom závese nasledovať ďalšie, ktoré by museli nanovo rozdať karty medzi politickými subjektmi.
Skúsenosti verzus politická stratégia: Premiér apeluje na pripravenosť parlamentu
Ficovo vyhlásenie prichádza v čase, kedy sa na slovenskej scéne čoraz intenzívnejšie diskutuje o budúcom spájaní či trieštení politických síl v koalícii aj opozícii. Premiér sa rozhodol hrať s otvorenými kartami a varovať pred scenárom, ktorý zažila nejedna európska krajina.
Kontext premiérových slov a jeho odkaz politickým rivalom sumarizujú tieto fakty:
- Apel na politickú realitu: Robert Fico vo svojom vystúpení zdôraznil, že jeho slová nevychádzajú z prázdnych fráz, ale zo skúseností muža, ktorý stál pri zrode viacerých vládnych koalícií. Vyzval všetkých prítomných poslancov, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, aby túto hrozbu nebrali na ľahkú váhu a začali s ňou reálne kalkulovať.
- Odkaz opozičným aj koaličným laviciam: Vyhlásenie o nemožnosti postaviť stabilnú vládu zasiahlo celé politické spektrum. Premiér tým nepriamo naznačil, že súčasné opozičné tábory nebudú schopné vytvoriť alternatívu, no zároveň pripustil, že ani súčasná koalícia nemusí mať v budúcnosti dostatok mandátov na bezproblémové pokračovanie.