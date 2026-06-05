Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejnila varovanie pre spotrebiteľov na základe oznámenia od spoločnosti NAY a. s. Predajca upozorňuje na technické nedostatky detských vysielačiek, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
Pri kontrole dotknutých produktov sa zistilo, že výrobky nevyhoveli požiadavkám technickej normy. Konkrétne vysielajú rádiofrekvenčný signál mimo zákonom povoleného rozsahu, informuje SOI na webe.
Informácie o výrobku
Bezpečnostné upozornenie sa vzťahuje na tento výrobok:
- Názov výrobku: Vysielačky OTL Technologies Bluey (BL1078)
- Farebné vyhotovenie: Modré / oranžové
Z trhu sťahujú detské vysielačky, podľa výrobcu predstavujú bezpečnostné riziko; Foto: soi.sk
Čo robiť, ak ste si výrobok už kúpili?
S ohľadom na dôslednú ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov spoločnosť NAY a. s. preventívne vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si tieto vysielačky zakúpili, aby ich ďalej nepoužívali.
Produkt môžete vrátiť dvoma spôsobmi:
- Osobne: Výrobok môžete odovzdať na ktorejkoľvek predajni spoločnosti NAY.
- Poštou alebo kuriérom: Výrobok môžete zaslať priamo na centrálne reklamačné oddelenie na adresu:
NAY a. s., Centrálny sklad, Budova DC4, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec.
Hračku sťahuje z predaja aj TEDi
Na stiahnutie výrobku z trhu upozornil v máji aj obchodný reťazec TEDi. Ten vydal varovanie pred nákupom a používaním pizza setu. Laboratórne skúšky totiž preukázali, že obľúbená detská hračka nespĺňa bezpečnostné normy a pre malé deti predstavuje vážne zdravotné riziko.
Interné testy a skúšky výrobkov odhalili vo výrobku výskyt malých častí, ktoré sa môžu od hračky oddeliť.
„Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ varoval TEDi.