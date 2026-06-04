Príslušníci finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru realizujú od skorých ranných hodín na viacerých miestach Slovenska rozsiahle procesné úkony. Ide o masívnu akciu v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce, ktorá je zameraná na odhalenie a zdokumentovanie závažnej daňovej trestnej činnosti. Rozbitá organizovaná skupina mala operovať naprieč celou Európou a pripraviť štátne pokladnice o astronomické sumy. Informácie pre agentúru TASR poskytol odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Miliónové škody na daniach: Chápadlá mafie siahali do viacerých štátov Európy
Zásah elitných policajných zložiek na našom území nie je izolovanou akciou, ale koordinovaným úderom proti sofistikovanej ekonomickej kriminalite s medzinárodným presahom. Zločinecká sieť dlhodobo parazitovala na daňových systémoch v regióne.
Doterajšie zistenia vyšetrovateľov a rozsah páchania trestnej činnosti opisujú tieto skutočnosti:
- Koordinovaný európsky gang: Podľa oficiálnych vyjadrení polície sú vykonávané úkony pevne naviazané na rozsiahle vyšetrovanie organizovanej zločineckej skupiny. Táto hierarchicky vybudovaná štruktúra mala dlhodobo a koordinovane pôsobiť na území viacerých európskych krajín, kde zakladala fiktívne obchodné reťazce.
- Astronomická škoda: Nelegálne finančné operácie a karuselové podvody skupiny zasiahli verejné financie v masívnom rozsahu. Podľa doterajších operatívnych zistení a dôkazov mala táto zločinecká skupina svojou protiprávnou činnosťou spôsobiť škodu na daňových a colných príjmoch, ktorá presahuje sumu 19 miliónov eur.
- Dozor Európskej prokuratúry: Vzhľadom na to, že škoda priamo zasiahla aj finančné záujmy Európskej únie, celé trestné konanie prebieha pod prísnym dozorom Európskej prokuratúry (EPPO). Na rozpletaní schém a praní špinavých peňazí úzko kooperujú bezpečnostné a justičné orgány z viacerých členských štátov Európskej únie.
Slovenské domové prehliadky: Elitné jednotky zaisťujú kľúčové dôkazy
Slovenská vetva prípadu zamestnala desiatky policajtov v teréne, ktorí simultánne vtrhli do vytipovaných nehnuteľností s cieľom prekvapiť podozrivé osoby a zabrániť skartácii dôkazových materiálov.
Priebeh aktuálnej policajnej realizácie na našom území sumarizujú tieto fakty:
- Razie na viacerých frontoch: V rámci policajnej akcie vykonávajú muži zákona na celom území Slovenskej republiky domové prehliadky, prehliadky iných nebytových priestorov, kancelárií aj rozsiahlych pozemkov.
- Zaisťovanie majetku a dát: Príslušníci finančnej polície ÚBOK realizujú ďalšie zaisťovacie úkony, ktoré smerujú k bezpečnému zabezpečeniu listinných dôkazov, účtovníctva, serverov, mobilných telefónov a počítačových dát potrebných pre úspešné trestné konanie. Zaisťovaný je aj majetok, ktorý by mohol pochádzať z trestnej činnosti.
- Informačné embargo: Bližšie detaily o zadržaných osobách či konkrétnych lokalitách zatiaľ zostávajú tajomstvom. Vzhľadom na prebiehajúce akútne procesné úkony a s jasným cieľom neohroziť ani nezmáriť priebeh rozbehnutého medzinárodného vyšetrovania nie je v súčasnosti možné poskytnúť žiadne podrobnejšie informácie.