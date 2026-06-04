Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok ostro vystúpil proti americkému miliardárovi a podnikateľovi Elonovi Muskovi, ktorého obvinil zo zámerného pokusu vyvolať v Spojenom kráľovstve spoločenský rozkol a zasahovať do domácej politiky. Predseda britskej vlády reagoval na sériu Muskových príspevkov na sociálnej sieti X. V nich technický magnát tvrdo kritizoval britské bezpečnostné zložky za postup pri vyšetrovaní tragickej vraždy 18-ročného Henryho Nowaka v Southamptone.
Spolitizovaná vražda pre mobil: Klamstvá o rasizme a spútaná obeť
Tragický incident zo Southamptonu prerástol do celonárodnej politickej krízy po tom, čo vyplávali na povrch šokujúce detaily z policajného zásahu a následného súdneho procesu s útočníkom. Incident mal od začiatku silný etnický a sociálny náboj.
Kľúčové okolnosti trestného činu a kontroverzného zásahu britskej polície opisujú tieto skutočnosti:
- Konflikt s fatálnym koncom: Iba 18-ročný Henry Nowak utrpel smrteľné zranenia počas banálneho pouličného konfliktu o mobilný telefón. Útočníkom bol 23-ročný Vickrum Digwa, muž sikhského pôvodu. Súd v pondelok ukončil ostro sledovaný proces a poslal Digwu do väzenia na minimálne 21 rokov.
- Šokujúci postup policajných zložiek: Vyšetrovanie ukázalo, že útočník Digwa bezprostredne po čine klamal zasahujúcim policajtom, že sa stal obeťou rasovo motivovaného útoku zo strany mladíka. Policajti na mieste zlyhali – smrteľne zraneného a krvácajúceho Nowaka krátko po napadnutí spútali. Zábery z policajnej telovej kamery navyše odhalili, že umierajúci mladík strážcov zákona opakovane a márne upozorňoval, že nemôže dýchať. Podľa premiéra Starmera sú tieto zábery absolútne otrasné.
- Vyšetrovanie nezávislým úradom: Konanie policajtov na mieste činu už oficiálne prevzal Nezávislý úrad pre dohľad nad činnosťou polície (IOPC). Inštitúcia aktuálne preveruje, či pochybenie hliadky nespôsobilo rýchlejšiu smrť poškodeného. Oficiálne výsledky vyšetrovania a prípadné personálne či trestné dôsledky pre zasahujúcich policajtov majú byť zverejnené do troch mesiacov.
Musk ponúka milióny na žalobu, Starmer hovorí o neprijateľnom zásahu
Tragédiu okamžite uchopila britská krajne pravicová scéna, ktorá obvinila políciu, že k bielym občanom a k príslušníkom etnických menšín pristupuje diametrálne odlišne. Do tejto rétoriky sa aktívne zapojil aj najbohatší muž planéty.
Reakcie Elona Muska, britskej opozície a oficiálnu obranu premiéra Starmera sumarizujú tieto fakty:
- Provokatívne príspevky na sieti X: Elon Musk pred miliónmi používateľov otvoril otázku, či si britská verejnosť uvedomuje, že oficiálny postoj tamojšej polície si vyžaduje rasistický prístup voči bielym ľuďom. Okrem ostrej kritiky zašiel ešte ďalej a verejne ponúkol, že osobne profinancuje súkromnú civilnú žalobu v tomto prípade, čím priamo spochybnil nezávislosť britskej justície.
- Ostré odsúdenie zo strany Downing Street: Premiér Keir Starmer slová amerického podnikateľa rázne odmietol. „Musíme ako krajina ukázať, kto sme, pretože Musk sa v posledných dňoch mieša do našej politiky a snaží sa vyvolať rozkol. Takíto v Británii nie sme,“ vyhlásil Starmer pred novinármi. Zároveň vyzdvihol racionálny postoj otca zavraždeného Henryho, ktorý verejne požiadal, aby smrť jeho syna neslúžila ako palivo na šírenie rasovej nenávisti.
- Kritika Nigela Faragea za podnecovanie hnevu: Starmer nešetril ani domáci politický disent. Za neodpustiteľné označil vyjadrenia Nigela Faragea, lídra euroskeptickej strany Reform UK, ktorá aktuálne vedie v britských predvolebných prieskumoch. Farage vyzval občanov, aby na vraždu reagovali nefalšovaným hnevom. Hoci čelí obvineniam z podnecovania rasového napätia, svoje radikálne výroky naďalej obhajuje.
- Násilnosti v uliciach Southamptonu: Napätie v spoločnosti vyvrcholilo počas utorkového protestu krajnej pravice v Southamptone. Dav radikálov tam fyzicky zaútočil na poriadkovú políciu, pričom do policajtov hádzali tehly, svetlice a stoličky. Starmer tieto násilnosti odsúdil s tým, že prvé dve osoby už boli oficiálne obvinené z násilných trestných činov.