Predstavitelia opozičného parlamentného Hnutia Slovensko podali na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenie v súvislosti s medializovanými informáciami o predaji bojaschopných protilietadlových systémov KUB. Opoziční poslanci vyhlásili, že rezort obrany predal funkčnú vojenskú techniku ako bezcenný šrot za zlomok jej skutočnej hodnoty. Ak se podozrenia potvrdia, podľa hnutia mohlo dôjsť k závažnému trestnému činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa opozície prišiel štátny rozpočet o milióny eur, ktoré namiesto armády skončili na účtoch súkromnej firmy. Informácie odzneli na štvrtkovom tlačovom brífingu, o ktorom informovala agentúra TASR.
Zo skladu do Afriky: Ako sa zo šrotu za 60-tisíc stal biznis za milióny
Podľa zistení opozičných poslancov bol raketový systém, ktorý dlhé roky tvoril súčasť protivzdušnej obrany štátu, v uplynulom období administratívne odpísaný. Rezort obrany ho presunul do skladov ako neupotrebiteľný materiál a následne odpredal, pričom technika okamžite putovala za hranice.
Finančné toky a logistickú trasu tohto sporného zbrojného obchodu opisujú tieto skutočnosti:
- Smiešna predajná cena štátu: Slovenská republika predala komplexný protivzdušný systém pozostávajúci zo 14 kľúčových komponentov za necelých 60 000 eur. Technika bola v zmluvách oficiálne deklarovaná ako kovový odpad a neschopná ďalšej vojenskej prevádzky.
- Astronomický zisk súkromníka: Bývalý minister vnútra a súčasný poslanec Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) poukázal na to, že zbraňový systém v skutočnosti zostal plne funkčný. Súkromná spoločnosť, ktorá ho od štátu získala, ho na základe vývozných povolení rumunskej partnerskej firmy obratom vyviezla do africkej Ugandy, no už za predajnú cenu 11 miliónov eur.
- Zlyhanie ochrany štátnych záujmov: Súkromná spoločnosť tak na úkor štátu dosiahla obrovský zisk. Podľa Mikulca reálna situácia nemala so šrotom absolútne nič spoločné, pričom zbrane sa dostali do rúk súkromnej spoločnosti legálnou zmluvnou cestou a následne boli vyvezené do svojej finálnej destinácie v Afrike.
Minister Kaliňák obvinenia odmieta a ukazuje na predchádzajúce vedenie
Vážne podozrenia okolo predaja raketového systému 2K12 KUB rozvírila už začiatkom týždňa mimoparlamentná strana Demokrati, ktorá zverejnila kúpnu zmluvu medzi slovenskou firmou a rumunským subjektom v objeme približne desať miliónov eur bez DPH. Súčasné vedenie ministerstva obrany však akúkoľvek zodpovednosť rezolútne odmieta.
Argumenty ministerstva obrany a obranu súčasného vedenia sumarizujú tieto fakty:
- Zmluvné záväzky z minulosti: Podľa vyjadrenia podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z pondelka 1. júna prišlo k vyradeniu predmetnej techniky z výzbroje Ozbrojených síl SR už oveľa skôr. Celé odovzdanie systémov do rúk súkromnej spoločnosti sa podľa jeho slov uskutočnilo výhradne na základe podmienok zmluvy, ktorú uzavrel jeho predchodca v ministerskom kresle.
- Obranná kapacita štátu je zachovaná: Kaliňák ubezpečil verejnosť, že bezpečnosť vzdušného priestoru Slovenska nebola týmto obchodom nijako oslabená. Vzdušné sily podľa neho aktuálne disponujú presne rovnakým počtom bojaschopných batérií systému KUB, akým disponovali v čase jeho nástupu do čela rezortu obrany.
- Pasivita voči miliónovej strate: Opozícia ministrovi vyčíta, že v tejto kauze nekoná autonómne. Poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) verejne položil otázku, prečo trestné oznámenie nepodal sám Robert Kaliňák, ak tvrdí, že s touto transakciou nemá nič spoločné, a či mu milióny eur v napnutom rozpočte ministerstva obrany nechýbajú, keďže za túto sumu mohla techniku predať samotná republika.