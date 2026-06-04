Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) prichádza s legislatívnou iniciatívou, ktorá má systematicky odbremeniť slovenské domácnosti a odbúrať zbytočnú byrokraciu. Na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR o tom vo štvrtok informoval predseda KDH Milan Majerský. Strana predkladá do parlamentu poslanecký návrh zákona o rodinnej karte, ktorý je zaradený do programu aktuálnej 52. schôdze parlamentu v prvom čítaní. Projekt je inšpirovaný úspešnými modelmi zo zahraničia a jeho hlavným benefitom je, že štátnu kasu nebude stáť ani jedno euro. Karty majú rodinám s dvoma a viac deťmi priniesť doživotné zľavy v obchodoch, doprave, kultúre či pri miestnych daniach. Informácie priniesla agentúra TASR.
Zľavy bez záťaže pre rozpočet: Inšpirácia prišla z Poľska a Rakúska
Podľa vyjadrení lídra kresťanských demokratov Milana Majerského čelia slovenské rodiny v súčasnosti čoraz ťažším životným podmienkam, pričom štát by mal hľadať efektívne riešenia na ich podporu bez toho, aby prehlboval deficit verejných financií. Navrhovaná rodinná karta predstavuje moderný, flexibilný a overený nástroj adresnej pomoci.
Hlavné politické a ekonomické piliere navrhovaného systému rodinných kariet definujú tieto skutočnosti:
- Nulové náklady pre štátnu kasu: Kresťanskí demokrati kladú dôraz na rozpočtovú zodpovednosť celého projektu. „Tento moderný nástroj nebude štát stáť žiadne finančné prostriedky. Je to aj prostriedok na to, aby sme nezaťažovali štátny rozpočet. A táto rodinná karta prinesie reálne zľavy, a to je jasná a zreteľná pomoc pre rodiny,“ deklaroval Majerský.
- Prepojenie troch kľúčových sektorov: Úspech karty má stáť na úzkej spolupráci štátu, samospráv a súkromných podnikateľov. Systém v jednom nástroji prepojí existujúce štátne benefity, úľavy na miestnych daniach a poplatkoch od miest či žúp a dobrovoľné komerčné zľavy od súkromných firiem. Podniky, ktoré poskytnú rodinám úľavy, získajú prestížny status partner rodiny.
- Využitie regionálneho know-how: Podobné schémy pomoci už na Slovensku lokálne fungujú. Majerský poukázal na Prešovský samosprávny kraj, kde pôsobí ako predseda a kde obdobu rodinných kariet úspešne zaviedli do praxe. Aktuálny parlamentný návrh však posúva túto regionálnu iniciatívu do podoby uceleného celoštátneho zákona.
- Desaťročia overená prax v zahraničí: KDH pri tvorbe legislatívy nevymýšľalo nový mechanizmus, ale prebralo fungujúce zahraničné systémy. Podobné rodinné karty bežne využívajú rodiny v Rakúsku, Českej republike či Maďarsku. Najväčšou inšpiráciou bol poľský model, ktorý v susednej krajine spoľahlivo a bez prerušenia funguje už desať rokov.
Koniec byrokratického pekla a doživotná platnosť pre zaslúžilých rodičov
Podrobnosti o praktickom fungovaní karty a okruhu jej poberateľov priblížila poslankyňa NR SR Andrea Turčanová. Karta má byť predovšetkým nástrojom zjednodušenia každodenného života, ktorý definitívne oslobodí viacdetné rodiny od neustáleho dokladovania ich rodinného stavu na verejnosti.
Konkrétne parametre a podmienky pre získanie a využívanie rodinnej karty sumarizujú tieto fakty:
- Ukončenie kolobehu dokladov: Rodiny sa dnes pri uplatňovaní rôznych zliav v kinách, na kúpaliskách či v doprave musia preukazovať rodnými listami detí alebo inými dokumentmi. Rodinná karta prinesie koniec byrokracie – bude slúžiť ako jednotný, reálne hmatateľný doklad akceptovaný na kultúrnych podujatiach, pri cestovaní aj v bežných obchodoch.
- Cielená pomoc pre viacdetné zázemie: Nárok na vydanie karty budú mať primárne rodiny s minimálne dvoma nezaopatrenými deťmi. Predkladatelia zákona mysleli aj na neúplné domácnosti, a preto bude môcť kartu získať aj jednorodič, pokiaľ spĺňa podmienku výchovy aspoň dvoch detí.
- Zrovnoprávnenie náhradnej starostlivosti: Návrh zákona odstraňuje diskrimináciu v oblasti sociálnych výhod a plne rešpektuje rôzne formy rodinného usporiadania. Právny nárok na kartu a z nej vyplývajúce zľavy vo firmách získajú aj adoptívni rodičia, pestúni, profesionálni rodičia či iné osoby, ktorým boli deti zverené do náhradnej starostlivosti súdom.
- Doživotný benefit za výchovu: Zásadnou legislatívnou novinkou je, že platnosť rodinnej karty neskončí vo chvíli, keď deti dosiahnu plnoletosť alebo dokončia štúdium. Štát by mal rodičom vyjadriť vďaku za ich celoživotné úsilie a výchovu novej generácie daňovníkov, preto budú môcť matky a otcovia kartu a jej výhody využívať doživotne.