Hlavná pobočka Slovenskej pošty v Banskej Bystrici musela v stredu 3. júna čeliť nečakanému logistickému kolapsu. Pobočka Pošta Banská Bystrica 1 na Námestí Štefana Moysesa dočasne pozastavila vyplácanie štátnych energopoukazov, pričom dôvodom bol akútny nedostatok hotovosti v pokladniach. Podľa oficiálneho vyhlásenia štátneho podniku spôsobila tento stav administratívna chyba v kombinácii s extrémnym náporom občanov v popoludňajších hodinách. Slovenská pošta (SP) ubezpečuje verejnosť, že išlo o ojedinelý incident, za komplikácie sa ospravedlňuje a garantuje, že na distribúciu finančnej pomoci je logisticky aj materiálne plne pripravená. Informácie pre agentúru TASR poskytla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Doplatili na vlastné predpisy: Ako interná byrokracia odčerpala hotovosť
Výpadok likvidity na najvyťaženejšej banskobystrickej pošte paradoxne nespôsobil podcenili prípravy, ale príliš striktné dodržiavanie vnútorných bezpečnostných smerníc. Vedenie pošty očakávalo masívny prílev klientov už v pondelok a utorok, kvôli čomu pobočku vopred nadštandardne zásobilo hotovosťou a mincami.
Presný reťazec udalostí, ktorý viedol k uzamknutiu výplatných okienok, opisujú tieto fakty:
- Povinné vrátenie peňazí: Keďže reálny záujem občanov bol na začiatku týždňa nižší, než predpovedali interné analýzy, na pobočke zostal ležať nadlimitný objem peňazí. Podľa prísnych bezpečnostných predpisov SP však pobočky nesmú držať v trezoroch hotovosť nad stanovený limit, a tak museli prebytočné financie vrátiť do centrálneho skladu.
- Popoludňajšia vlna na energošeky: K zvratu došlo v stredu popoludní, kedy pobočku v centre mesta doslova zaplavili stovky občanov s energošekmi. Kombinácia odčerpaných finančných zásob z predchádzajúceho dňa a náhleho masívneho dopytu spôsobila, že zamestnancom za prepážkami v priebehu krátkeho času došli hotovostné peniaze.
- Systémové zlyhanie pošta odmieta: Vedenie štátneho podniku dôrazne odmietlo, že by išlo o nepripravenosť či technickú chybu. „Zdôrazňujeme, že nešlo o zlyhanie systému ani nepripravenosť SP, ale o výnimočnú situáciu spôsobenú kombináciou náporu klientov a interných pravidiel pre objem hotovosti na jednotlivých pobočkách,“ obhajovala situáciu hovorkyňa pošty Eva Peterová s tým, že v súčasnosti už pobočka disponuje dostatkom peňazí.
Nová vlna pomoci v schránkach: Pošta radí, ako sa vyhnúť dlhým radom
Slovenská pošta v týchto dňoch intenzívne pracuje na distribúcii ďalšej masívnej vlny energopoukazov. Tie sú občanom, ktorí splnili štátne podmienky na energetickú pomoc, doručované priamo do domových schránok formou obyčajnej listovej zásielky.
Pre hladký priebeh výplaty a minimalizáciu čakacích dôb odporúča pošta zákazníkom dodržiavať nasledovné rady:
- Flexibilita miesta výplaty: Občania nemusia striktne navštevovať len hlavné pošty v centrách miest. Finančnú hotovosť z energopoukazu im na počkanie vyplatí ktorákoľvek zo stoviek pobočiek Slovenskej pošty po celom území štátu.
- Sledovanie lehoty platnosti: Každý doručený energopoukaz má striktne stanovenú exspiráciu, ktorá predstavuje presne 45 dní od jeho vystavenia. Po tomto termíne poukaz prepadá a peniaze už nie je možné na pošte vyzdvihnúť.
- Strategické plánovanie času: Najväčší nápor zažívajú pobočky v neskorých popoludňajších hodinách, kedy sa ľudia vracajú zo zamestnania. Ideálnym časom na návštevu sú dopoludňajšie hodiny alebo skoré popoludnie. Najnižšia návštevnosť býva spravidla na samom začiatku mesiaca alebo počas jeho posledného týždňa.
- Využívanie digitálnych nástrojov: Na modernizovaných pobočkách, ktoré sú vybavené elektronickým vyvolávacím systémom, môžu klienti výrazne ušetriť čas. Prostredníctvom oficiálnej mobilnej aplikácie Slovenskej pošty je možné v reálnom čase monitorovať zaplnenosť pobočky alebo si kliknutím vytlačiť poradové číslo ešte pred príchodom na samotnú poštu.