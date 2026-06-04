Návrat k dôchodkovým stropom sa stáva jednou z najkomplikovanejších sociálnych tém súčasnej vlády. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) vo svojom príhovore na 9. zjazde Odborového zväzu (OZ) KOVO v Senci vyhlásil, že štát sa pokúsi presadiť skorší odchod do penzie aspoň pre vybrané profesie. Ministerstvo však naráža na prísne podmienky Bruselu. Zavedenie plošného stropu, ktorý zrušila predchádzajúca vládna garnitúra, totiž bývalý kabinet zakotvil do Plánu obnovy a odolnosti SR ako kľúčovú reformu. Akékoľvek jednostranné zmeny tak Slovensku môžu priniesť tvrdé sankcie a stratu stoviek miliónov eur z európskych fondov. Informuje o tom agentúra TASR.
Zviazané ruky kvôli Plánu obnovy: Rezort vyjednáva s Európskou komisiou
Minister Erik Tomáš pred delegátmi odborového zväzu netajil svoje znepokojenie nad aktuálnym nastavením dôchodkového systému. Podľa neho je súčasný stav, kedy sa vek odchodu do dôchodku automaticky predlžuje na základe strednej dĺžky dožitia, pre ľudí v ťažkom priemysle dlhodobo neudržateľný.
Kľúčové prekážky a politické riziká pri obnove dôchodkových stropov definujú tieto skutočnosti:
- Kritika predchádzajúcich rozhodnutí: Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia vnímali predchodcovia ako reformu stability. Súčasný minister práce to však odmieta. „Neviem si predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova z fabrík vynášali priamo na cintoríny,“ zdôraznil Tomáš.
- Hrozba straty eurofondov: Keďže predchádzajúca vláda vniesla toto opatrenie priamo do míľnikov plánu obnovy, akýkoľvek zásah do systému podlieha schváleniu Bruselu. Ak by Slovensko zaviedlo stropy bez súhlasu, Európska komisia to môže vyhodnotiť ako zvrátenie reformy a uvaliť na krajinu finančné sankcie.
- Intenzívny diplomatický dialóg: Slovenská strana momentálne vedie s Európskou komisiou zložité technické rokovania. Snahou rezortu je vyjednať výnimku, ktorá by umožnila zavedenie vekového stropu aspoň pre špecifické kategórie najviac opotrebovávaných zamestnancov bez toho, aby bol ohrozený prílev európskych peňazí.
Odborári žiadajú skorší odchod pre 200 000 ľudí na základe odpracovaných zmien
Požiadavka na zastropovanie veku pre rizikové práce patrí k dlhodobým prioritám OZ KOVO. Predsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková potvrdila, že ich návrh má jasné kontúry a inšpiráciu hľadajú aj v legislatíve susedných štátov.
Hlavné parametre a ekonomické dopady odborárskeho návrhu na skoršie dôchodky sumarizujú tieto fakty:
- Cielená pomoc pre rizikové kategórie: Odborári požadujú úľavy pre zamestnancov, ktorých profesie spadajú do 3. a 4. kategórie rizika. Ide o ľudí pracujúcich v zdraviu škodlivom prostredí, v hluku, horúčavách či s nebezpečnými látkami. Podľa analýz zväzu sa táto problematika na Slovensku týka približne 200 000 pracujúcich.
- Český model ako vzor: Benedeková poukázala na príklad z Českej republiky, kde sa v uplynulých rokoch podarilo presadiť legislatívnu zmenu, vďaka ktorej môžu zamestnanci zaradení do najvyššej štvrtej kategórie rizika odchádzať do starobného dôchodku skôr.
- Krátenie veku podľa odpracovaných zmien: Slovenský odborársky model by nemal byť plošný, ale zásluhový. Vek odchodu do penzie by sa mal zamestnancovi skracovať úmerne podľa presného počtu reálne odpracovaných zmien v rizikovom prostredí.
- Garancia plnej výšky penzie: Kľúčovou podmienkou OZ KOVO, o ktorej odmieta diskutovať, je zachovanie finančnej stability pracovníka. Skorší odchod do dôchodku z dôvodu rizikovej práce nesmie viesť k žiadnemu kráteniu či penalizácii výšky priznaného starobného dôchodku.