Slovenská obchodná inšpekcia zverejnila varovanie na základe informácií od nórskej spoločnosti Helly Hansen AS. Výrobca dôrazne upozorňuje na výrobnú chybu vybraných plávacích viest, ktoré kvôli tomuto nedostatku nespĺňajú povinné minimálne požiadavky na celkovú vztlakovú silu. Pre používateľov to znamená vážne riziko utopenia.
Spoločnosť Helly Hansen AS preto pristúpila k preventívnej výzve a žiada všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia dotknuté modely, aby ich v žiadnom prípade ďalej nepoužívali. SOI o tom informovala na svojom webe.
Informácie o nebezpečných výrobkoch
Bezpečnostné varovanie a zákaz používania sa vzťahujú na nasledujúce špecifické modely a šarže plávacích viest Helly Hansen:
- Model Sport II (kód 33818): Varovanie platí výhradne pre identifikované šarže vo veľkosti XXS (pre váhu 30 – 40 kg). Konkrétne ide o čísla PO, ktoré nájdete vytlačené na všitej etikete v páse výrobku:
- 271011, 271012, 272150, 271612, 275325, 275969, 279873, 281286, 291307.
- Model Comfort Compact (kód 33811): Nebezpečné sú všetky veľkosti a všetky kódy tohto modelu.
- Model Rider Qajaq (kód 34258): Nebezpečné sú všetky veľkosti a všetky kódy tohto modelu.
- Model Rider Foil Race (kód 34240): Nebezpečné sú všetky veľkosti a všetky kódy tohto modelu.
Foto: soi.sk
Čo robiť, ak ste si vestu už kúpili?
Ak ste zistili, že vlastníte niektorú z nebezpečných viest, urobte nasledovné kroky:
- Výrobok okamžite prestaňte používať pri pobyte vo vode či na lodi.
- Pre získanie bližších informácií o ďalšom postupe, vrátení či kompenzácii môžete využiť kontaktný formulár priamo na oficiálnom webe zákazníckeho servisu Helly Hansen: Zákaznícky formulár Helly Hansen.
Dôležité upozornenie pre slovenských zákazníkov: Na webovej stránke výrobcu je k dispozícii možnosť zmeny krajiny. Keďže Slovensko v ponuke momentálne nefiguruje, odporúča sa prepnúť voľbu krajiny na Českú republiku. Následne môžete plne využiť linku českému zákazníckemu servisu na telefónnom čísle: +420 246 019 225.
Z trhu stiahli aj bicykel
Ďalším športovým produktom, ktorý v uplynulých mesiacoch stiahli z trhu, je bicykel značky VAN RYSEL. Ako v apríli informoval obchodný reťazec Decathlon, výrobca bicykla zistil, že pri montáži mohlo dôjsť k použitiu nadmerného počtu dištančných podložiek, čo ohrozuje stabilitu riadenia.
Podľa technickej analýzy spoločnosti VAN RYSEL môže príliš veľa dištančných podložiek spôsobiť prešmykovanie predstavca pri rotácii riadidiel. „Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k opotrebovaniu krku vidlice,“ varuje spoločnosť. V extrémnom prípade hrozí strata kontroly nad bicyklom.