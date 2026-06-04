Na severe Slovenska došlo k ďalšiemu vážnemu stretu človeka so šelmou. V ťažko dostupnom lesnom teréne pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš napadol vo štvrtok dopoludnia medveď hnedý 37-ročného lesného robotníka. Na miesto museli okamžite vyraziť všetky záchranné zložky vrátane hasičov, ktorí zraneného muža znášali z lesa na nosidlách. Informáciu pre agentúru TASR oficiálne potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Petra Klimešová.
Dráma v hustom poraste: Hasiči transportovali zraneného robotníka pešo
K útoku došlo v ranných hodinách v hustom a pre techniku takmer neprístupnom lesnom poraste, kde muži vykonávali bežné lesné práce. Medveď podľa svedkov prekvapil robotníka nečakane a spôsobil mu poranenia hornej časti tela.
Priebeh záchrannej akcie a koordináciu zložiek v horskom teréne opisujú nasledujúce skutočnosti:
- Rýchly zásah zdravotníkov: Tiesňová linka prijala oznámenie o útoku krátko pred deviatou hodinou ráno. Operačné stredisko na miesto okamžite vyslalo ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) s lekárom.
- Asistencia hasičských jednotiek: Vzhľadom na informácie, že k incidentu došlo v mimoriadne ťažko dostupnom teréne, boli na pomoc privolaní aj profesionálni hasiči. Ich úlohou bolo lokalizovať zraneného a pomôcť s jeho evakuáciou.
- Fyzicky náročný transport: Hasiči sa spoločne so zdravotníkmi museli k zranenému mužovi presunúť hlboko do lesa pešo. Po poskytnutí prvej pomoci ho naložili na špeciálne horské nosidlá a ručne transportovali až k spevnenej ceste, kde čakalo zásahové vozidlo.
- Hospitalizácia v nemocnici: Po prvotnom ošetrení a stabilizovaní životných funkcií priamo na mieste záchranári transportovali 37-ročného muža s úrazom ramena do Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Na incident ako prvý upozornil regionálny portál tnlive.sk.