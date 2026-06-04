Slovenský parlament čaká ďalší ostrý koalično-opozičný stret. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) oficiálne podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej sa pokúsi odvolať Tibora Gašpara (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu. Dôvodom radikálneho kroku je začínajúce sa súdne pojednávanie v kauze Očistec, kde bývalý policajný prezident čelí závažnej obžalobe. Premiér Robert Fico (Smer-SD) okamžite prešiel do protiútoku a opozícii pohrozil tvrdou odvetou v podobe odvolávania podpredsedu NR SR Martina Dubéciho (PS). Informuje o tom agentúra TASR.
Kauza Očistec ožíva na súde: Šimečka hovorí o strate kredibility parlamentu
Líder progresívcov Michal Šimečka spolu s poslankyňou Zuzanou Mesterovou na štvrtkovej tlačovej konferencii vysvetlili, že pôvodný návrh na odvolanie podali už na začiatku májovej schôdze. Vládna koalícia ho však vtedy odmietla zaradiť do programu a presunula ho až na september, čo je pre PS neakceptovateľné.
Hlavné argumenty opozície pre okamžité odvolanie Tibora Gašpara z vedenia parlamentu definujú tieto body:
- Závažnosť súdneho procesu: Poslanci PS naliehajú na okamžité konanie práve v kontexte štartujúceho hlavného pojednávania v kauze Očistec. „Tibor Gašpar je v nej obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny, z úplatkárstva a z ďalších závažných trestných činov,“ pripomenul Šimečka s tým, že takýto človek nesmie reprezentovať parlament ani jeden ďalší deň.
- Rešpekt k volebnému mandátu: Šimečka zdôraznil, že hnutie plne rešpektuje výsledky demokratických volieb. Gašparovi nechcú siahnuť na poslanecký mandát, ktorý riadne získal od voličov, no odmietajú jeho zotrvávanie vo vrcholnej funkcii podpredsedu zákonodarného zboru.
- Znižovanie dôveryhodnosti inštitúcie: Podľa poslankyne Mesterovej je podpredseda parlamentu oficiálnou tvárou celej Národnej rady navonok. Prítomnosť obžalovaného funkcionára vo vedení podľa nej fatálne znižuje kredibilitu a dôveryhodnosť celého poslaneckého zboru.
Fico hovorí o divadle a hrozí odvolaním Martina Dubéciho
Reakcia vládnej koalície na seba nenechala dlho čakať. Predseda vlády Robert Fico celú iniciatívu progresívcov rázne odmietol a označil ju za politicky motivované predstavenie, ktoré nemá šancu na úspech, keďže opozícia nedisponuje potrebnou väčšinou hlasov.
Premiérova protiargumentácia a avizované odvetné kroky koalície zahŕňajú tieto vyhlásenia:
- Prekrývanie rodinných káuz: Robert Fico prednedávnom verejne vyhlásil, že jediným skutočným dôvodom na tento opozičný pokus je snaha o prekrytie medializovanej kauzy, ktorá sa týka finančných dotácií pre matku lídra PS Michala Šimečku.
- Spochybnenie samotnej kauzy: Predseda vlády dlhodobo odmieta celú kauzu Očistec a považuje ju za umelo vytvorený proces predchádzajúceho politického obdobia namierený proti nominantom a členom strany Smer-SD.
- Koaličná hrozba odvetou: Premiér opozícii otvorene odkázal, že ak schôdzu na odvolanie Gašpara skutočne otvoria, koalícia okamžite podá protinávrh na odvolanie súčasného podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho.
- Minulosť Martina Dubéciho: Fico v tejto súvislosti pripomenul Dubéciho niekdajšie pôsobenie v prezidentskej kampani vtedajšieho kandidáta Radoslava Procházku. Tvrdí, že Dubéci v tom čase pri jej financovaní používal neštandardné a podozrivé metódy.