Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove sa mení na ostrý politický boj o milióny eur. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo štvrtok ostro zaútočilo na ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a obvinilo ho zo zavádzania verejnosti o skutočných rozmeroch a cene tohto strategického projektu. Kresťanskí demokrati tvrdia, že namiesto pôvodných 360 miliónov eur sa finálny účet bez vybavenia vyšplhá až na astronomických 627 miliónov eur. Poslanci KDH preto oficiálne žiadajú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho parlamentného výboru priamo na stavenisku v Prešove, kde chcú s ministrom Kaliňákom v rukách s metrom prepočítať celú stavbu. Informuje o tom agentúra TASR.
Chýbajúce štvorcové metre a stonásobné predraženie oproti Bystrici
KDH opiera svoju kritiku o dôkladnú analýzu projektovej dokumentácie, ktorú si poslanci vyžiadali k stavebnému povoleniu. Podľa hnutia realita na papieri vôbec nesedí s číslami, ktoré ministerstvo obrany prezentuje verejnosti.
Kľúčové výhrady opozície voči financovaniu a rozmerom projektu zahŕňajú tieto zistenia:
- Rozpor v rozlohe budovy: Minister Robert Kaliňák vo svojich verejných vyhláseniach operuje s informáciou, že nová nemocnica bude mať približne 200 000 štvorcových metrov. „My sme si pozreli projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a tam táto nemocnica má v skutočnosti len 155 000 štvorcových metrov,“ upozornil poslanec Peter Stachura (KDH).
- Skryté náklady v podzemí: Opozícia upozorňuje, že projekt sprevádza obrovská netransparentnosť. Dodnes nie je verejne známe, koľko finančných prostriedkov už pohltila doterajšia výstavba podzemnej časti nemocnice.
- Nárast ceny o stovky miliónov: Finálna cena za hrubú stavbu bez prístrojového vybavenia mala podľa pôvodných plánov stáť zhruba 360 miliónov eur. Podľa prepočtov KDH sa však kvôli problémom nová odhadovaná suma vyšplhá až na 627 miliónov eur.
- Porovnanie s inými regiónmi: V prepočte na rozlohu ide o sumu približne 4 000 eur na štvorcový meter. Podľa Stachuru je táto cena extrémne nadhodnotená a je to takmer stonásobne viac, než s čím kalkuluje štát napríklad pri porovnateľnej výstavbe novej nemocnice v Banskej Bystrici.
Suma mohla zaplatiť dve nemocnice, ministerstvo vyhlásilo novú súťaž
Kým opozícia hovorí o plytvaní, kvôli ktorému mohol štát postaviť dve menšie okresné nemocnice, rezort obrany hasí vážne technické problémy na stavbe. Minister Kaliňák len nedávno priznal, že práce na objekte museli byť náhle zastavené.
Aktuálny stav projektu, zmluvné vzťahy a technické parametre novej nemocnice definujú tieto fakty:
- Zastavenie prác na nosných prvkoch: Koncom apríla ministerstvo obrany pozastavilo výstavbu. Dôvodom bola mimoriadna kontrola kvality, ktorá odhalila vážne nedostatky pri vyhotovení prác na nosných prvkoch stavby.
- Koniec zmluvy s dodávateľom: Rezort obrany vlani podpísal kontrakt na modernizáciu fakultnej nemocnice v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH so skupinou dodávateľov pod vedením firmy Bekor. Kaliňák už avizoval, že ministerstvo na základe negatívnych výsledkov kontroly od tejto zmluvy definitívne odstúpi.
- Nová súťaž na dostavbu: Samotný obstarávateľ mal zmluvu o dielo uzatvorenú so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Štát už vyhlásil novú súťaž, ktorá má nájsť zhotoviteľa schopného prešovskú nemocnicu bezpečne dokončiť.
- Parametre strategickej investície: Nová prešovská nemocnica má slúžiť ako koncový typ zdravotníckeho zariadenia. Disponovať má kapacitou 1 009 lôžok, s možnosťou ich plnohodnotného navýšenia (reprofilizácie) až na 1 200 lôžok v prípade krízových situácií.