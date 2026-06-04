Maďarská justícia zažila nečakaný obrat s medzinárodným presahom. Budapeštianska okresná prokuratúra vo štvrtok oficiálne stiahla obvinenie voči primátorovi hlavného mesta Gergelyovi Karácsonyovi, ktorý čelil stíhaniu za prečin porušenia slobody združovania a zhromažďovania v súvislosti s organizáciou festivalu Budapest Pride 2025. Prokurátori museli kapitulovať pred čerstvým aprílovým verdiktom Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ). Ten rozhodol, že kontroverzný maďarský zákon na ochranu detí, o ktorý sa zákaz podujatia a následná obžaloba opierali, je v priamom rozpore s európskym právom. Informuje o tom agentúra TASR na základe správ od agentúr MTI a AFP.
Od obvinenia k oslobodeniu: Ako európsky súd zmenil hru
Ešte na začiatku roka to vyzeralo na tvrdý politicko-právny proces s opozičným primátorom maďarskej metropoly. Vývoj udalostí v Luxemburgu však vytvoril právny precedens, ktorý domáca prokuratúra nemohla ignorovať.
Chronologický priebeh a kľúčové zvraty v celom prípade zahŕňajú tieto udalosti:
- Vznesenie obvinenia (28. január): Prokuratúra pre V. a XIII. budapeštiansky obvod obžalovala Gergelyha Karácsonya. Ako hlavnému organizátorovi podujatia Budapest Pride 2025 mu kládla za vinu porušenie zákona, keďže úrady pochod zakázali. Prokuratúra dodala, že obžaloba v tom čase striktne zodpovedala vnútroštátnym zákonom platným v čase spáchania činu.
- Zásah Súdneho dvora EÚ (apríl): SDEÚ vo svojom rozsudku konštatoval, že maďarský zákon na ochranu detí v niekoľkých bodoch porušuje právo Únie. Podľa luxemburského súdu je táto legislatíva v ostrom rozpore s pravidlami vnútorného trhu EÚ, základnými slobodami a základnými hodnotami spoločenstva.
- Stiahnutie obžaloby (4. jún): Keďže zákaz podujatia stál na ustanovení, ktoré porušuje európske právo, skutkový stav opísaný v obžalobe prestal napĺňať podstatu trestného činu. Budapeštianska prokuratúra preto s ohľadom na ustanovenia trestného poriadku obvinenie stiahla.
Európske právo má prednosť, potvrdil to aj maďarský Najvyšší súd
Rozhodnutie prokuratúry nie je prejavom dobrej vôle, ale priamym dôsledkom nadradenosti európskych noriem nad legislatívou členských štátov. Tento princíp navyše dlhodobo akceptuje aj najvyššia maďarská súdna inštancia.
Hlavná prokuratúra vo svojom oficiálnom vyhlásení spresnila dôležité právne mechanizmy:
- Záväzná judikatúra: Na základe judikatúry týkajúcej sa práva EÚ je vnútroštátny súd povinný bezpodmienečne zabezpečiť prednostné postavenie európskeho práva pred domácim.
- Stanovisko Kúrie: Tento princíp nadradenosti európskych noriem vo viacerých svojich predošlých rozhodnutiach potvrdil aj maďarský Najvyšší súd (Kúria).
- Netreba čakať na parlament: Ak je vnútroštátny predpis v rozpore s komunitárnym (európskym) právom, orgány nemusia čakať, kým domáci zákonodarca legislatívu formálne zruší v parlamente alebo prostredníctvom ústavného konania – nekompatibilný predpis sa jednoducho nesmie aplikovať.