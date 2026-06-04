Intenzívne zrážky, ktoré v uplynulých hodinách potrápili viaceré oblasti Slovenska, začínajú definitívne ustupovať. V priebehu dnešného popoludnia už meteorológovia neočakávajú výdatné dažde, keďže zvlnené frontálne rozhranie nad naším územím stráca na svojej sile a postupne sa rozpadáva. Nové, lokálne prehánky sa môžu sformovať už len vo východnej polovici krajiny. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti. Podľa odborníkov nás však čaká len krátke herné intermezzo, keďže hneď v piatok zasiahne Slovensko od západu ďalšia vlna oblačnosti. Informuje o tom agentúra TASR.
Dážď na strednom Slovensku doznieva, frontálne rozhranie sa rozpadáva
Slovenskú oblohu počas dnešného dopoludnia ovplyvňovalo rozsiahle frontálne rozhranie, ktoré prinieslo hustú oblačnosť a trvalejší dážď. Najdlhšie sa tieto podmienky udržali v centrálnej časti krajiny, no situácia sa stabilizuje aj tam.
Aktuálny stav a vývoj oblačnosti na slovenskom území charakterizujú tieto javy:
- Ústup zrážok na strednom Slovensku: Zrážková činnosť v týchto hodinách na strednom Slovensku postupne doznieva a intenzita dažďa klesá na úroveň slabého, ojedinele mierneho mrholenia.
- Zmenšovanie oblačnosti: Na západnom a východnom Slovensku je už od rána oblačnosti podstatne menej. Obloha sa postupne vyjasňuje a zrážky tam takmer úplne ustali.
- Rozpad frontu: „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tento front stráca na výraznosti a nad naším územím sa rozpadáva,“ spresnili priebeh dňa meteorológovia zo SHMÚ. Počas popoludnia sa však môžu vplyvom prehrievania vzduchu vytvoriť nové lokálne prehánky vo východnej polovici územia.
Najviac vody zachytili Tesárske Mlyňany, v piatok príde ďalšia zmena
Hoci bol predošlý deň na mnohých miestach upršaný, celkové úhrny vody neboli extrémne. Výnimkou bolo len niekoľko lokalít, kde sa zrážky nakopili kvôli lokálnej orografii (vplyvu reliéfu krajiny na počasie).
Prehľad nameraných zrážok za uplynulý deň a predpoveď na zajtrajší piatok (5. júna):
- Priemerné úhrny za 24 hodín: Na väčšine územia Slovenska spadlo za posledných 24 hodín zväčša len 5 až 10 milimetrov zrážok, čo pre prírodu predstavuje optimálnu vlahu bez rizika povodní.
- Zrážkový rekordman: Iba ojedinele úhrny presiahli hranicu 30 milimetrov. Úplne najvyšší úhrn zrážok zaznamenali meracie stanice v obci Tesárske Mlyňany.
- Príchod nového studeného frontu: V piatok (5. 6.) postúpi do našej oblasti od západu ďalší studený front. Dobrou správou je, že rovnako ako ten dnešný, bude aj tento nový front pri prechode naším územím strácať na výraznosti.
- Predpokladané piatkové úhrny: Na väčšine územia spadne opäť iba do 5 milimetrov vody. Meteorológovia hlásia, že sa objavia aj oblasti, kde nezaprší vôbec, a len výnimočne úhrny presiahnu 10 milimetrov.