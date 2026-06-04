Opozičné politické subjekty Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko (PS) spájajú sily a v Národnej rade SR iniciujú mimoriadnu schôdzu s cieľom odvolať ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera (Hlas-SD). Dôvodom na podanie oficiálneho návrhu je podľa opozície masívne zlyhanie a nefunkčnosť nového štátneho systému ePrihlášok. Predsedníctvo parlamentu musí podľa legislatívy zvolať mimoriadne rokovanie k tomuto bodu najneskôr do siedmich dní od odovzdania podpisov. Podľa opozičných poslancov minister dlhodobo ignoroval konštruktívnu kritiku a ohrozil procesy prijímacieho konania. Informuje o tom agentúra TASR.
„Obludné manažérske zlyhanie“: Opozícia hovorí o vopred ohlásenej blamáži
Kritika opozičných poslancov sa opiera najmä o fakt, že ministerstvo spustilo digitálny systém bez dostatočnej technickej prípravy. Na riziká spojené s projektom pritom rezort školstva upozorňovali odborníci aj politickí rivali už niekoľko mesiacov vopred.
Dôvody na vyvodenie politickej zodpovednosti voči šéfovi rezortu zhrnul poslanec za KDH Ján Horecký:
- Ignorovanie varovaní: Rezort školstva dostával opakované upozornenia, že systém nie je koncepčne správne nastavený a jeho ostrý štart prinesie vážne komplikácie.
- Absencia testovania: Projekt bol podľa opozície zbytočne drahý a do ostrej prevádzky bol nasadený bez predošlého dôkladného záťažového otestovania a s minimálnym časovým odstupom od oficiálneho ohlásenia.
- Zlyhanie manažmentu: „EPrihlášky sú obludné manažérske zlyhanie a dôkaz nekompetentnosti, ktorý už nemožno prejsť mlčaním. Minister Drucker tváril sa, že všetko má pod kontrolou. Dopadlo to ako vždy pri tejto vláde – úplnou blamážou. Preto musí skončiť,“ vyhlásil poslanec Ján Horecký.
Zlé kódy aj štátna príslušnosť: Systém podľa PS vykazoval množstvo chýb
Nedostatky nového digitálneho riešenia sa nemali týkať len občasných výpadkov serverov, ale podľa opozičných zistení išlo o hlboké systémové a dátové anomálie, ktoré priamo deformovali zadávané údaje budúcich študentov.
Zoznam konkrétnych technických pochybení priblížila poslankyňa za PS Tina Gažovičová:
- Chybné načítavanie dát: Systém v mnohých prípadoch nepracoval správne s databázami a nedokázal spoľahlivo spracovať a uložiť informácie, ktoré doň používatelia zadali.
- Deformácia údajov o pôvode: Softvér vykazoval kritické chyby pri správnom určovaní a priraďovaní krajiny trvalého pobytu alebo štátnej príslušnosti prihlasovaných žiakov.
- Zlé softvérové kódy: V prostredí ePrihlášok boli podľa poslankyne nesprávne nahodené a implementované identifikačné kódy, čo paralyzovalo finálne odosielanie dokumentov. „Zlyhaní, ktoré sme evidovali za tie mesiace, bolo množstvo,“ uzavrela Tina Gažovičová.