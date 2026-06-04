Na severe Slovenska sa v krátkom čase odohrali dva vážne útoky šelmy na človeka. K najnovšiemu incidentu došlo vo štvrtok (4. 6.) dopoludnia v ťažko dostupnom lesnom teréne pri obci Liptovská Anna na Liptove, kde aktuálne prebieha komplikovaná záchranná akcia.
Dráma na Liptove: Záchranári bojujú s časom aj nepriaznivým počasím
Štvrtkový stret človeka s medveďom v katastri obce Liptovská Anna zalarmoval všetky záchranné zložky. Ako informoval portál tnlive.sk, situáciu na mieste mimoriadne komplikujú geografické podmienky a zhoršujúca sa meteorologická situácia, ktorá znemožňuje plné nasadenie techniky.
Záchranná operácia v horskom masíve Liptova sa momentálne borí s týmito prekážkami:
- Hustá oblačnosť: Vrtuľník Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (ATE) sa pre zlú viditeľnosť a oblačnosť nedokáže k zranenému mužovi priblížiť, potvrdila hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková.
- Neprejazdný terén: Miesto incidentu sa nachádza v tak náročnom profile, že pozemné posádky majú problém s postupom. Podľa predbežných informácií portálu tnlive.sk má v lese obrovské problémy s prejazdnosťou aj záchranárska štvorkolka.
- Nasadenie lekárov: K zranenému smerujú tímy zo zeme. „Môžem potvrdiť, že sme na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Zásah aktuálne prebieha,“ spresnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Útok pod Havraniou skalou: Mladého muža transportoval vrtuľník
Kým na Liptove lekári k pacientovi ešte len postupujú, v žilinskom regióne už riešia následky utorkového (2. 6.) útoku. Šelma prekvapila 36-ročného turistu v obľúbenej lokalite pod Havraniou skalou v katastri obce Stráňavy.
Priebeh záchrany a zdravotný stav napadnutého muža priblížili záchranári nasledovne:
- Poranenia krku: Šelma útokom zasiahla hornú časť tela pacienta. Muž na šťastie neutrpel devastačné zranenia, no záchranári u neho diagnostikovali povrchové poranenia v citlivej oblasti krku.
- Letecký transport: Vzhľadom na lokalitu bol v utorok podvečer na miesto urgentne vyslaný záchranársky vrtuľník, ktorý zraneného rýchlo evakuoval z lesného prostredia.
- Hospitalizácia: Leteckí záchranári pacienta po stabilizovaní a ošetrení transportovali priamo do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, čo potvrdila aj hovorkyňa OS ZZS SR Petra Klimešová.