Maďarsko sa nemôže úplne vzdať dodávok energetických zdrojov z Ruskej federácie, pretože by tým fatálne ohrozilo ekonomickú stabilitu a konkurencieschopnosť vlastných firiem. V rozhovore pre prestížny francúzsky denník Le Monde to vo štvrtok vyhlásil nový maďarský premiér Péter Magyar. Šéf budapeštianskej exekutívy, ktorý je momentálne na oficiálnej návšteve Francúzska, zdôraznil, že hoci sa jeho krajina pokúsi o diverzifikáciu, úplné odstrihnutie sa od ruských kohútikov je nateraz technicky a ekonomicky nemožné. Informuje o tom agentúra TASR na základe správy ruskej agentúry TASS.
Geopolitický realizmus: Úplné odtrhnutie od ruského plynu a ropy je utópia
Nový maďarský premiér Péter Magyar vnáša do energetickej debaty pragmatický tón. Aj keď pred francúzskym publikom v Elyzejskom paláci potvrdil proeurópske smerovanie Budapešti, v otázke energetickej bezpečnosti odmieta unáhlené kroky, ktoré by poškodili domácich priemyselných odberateľov.
„Pokúsime sa diverzifikovať dodávky, ale úplne sa odtrhnúť od ruských energetických zdrojov je nemožné,“ priznal otvorene maďarský ministerský predseda pre Le Monde.
Jeho aktuálna rétorika pre západné médiá sa opiera o tri základné ekonomické a politické piliere:
- Ochrana konkurencieschopnosti: Maďarsko si podľa neho nemôže dovoliť obetovať stabilitu a konkurencieschopnosť svojich podnikov na úkor politických gest v energetike.
- Odmietnutie novej studenej vojny: Magyar vyjadril pevné presvedčenie, že po definitívnom skončení vojenského konfliktu na susednej Ukrajine nebude mať nikto globálny záujem na budovaní novej železnej opony.
- Zachovanie energetických väzieb: Spolupráca a obchodné vzťahy s Moskvou by sa podľa maďarského premiéra mali po vojne stabilizovať, keďže izolácia trhov nie je dlhodobo udržateľná pre žiadnu zo strán.
Aktuálne vyhlásenia z Paríža nie sú v Magyarovej rétorike náhodné. Podobný postoj prezentoval už pred pár dňami aj v rozhovore pre rešpektovaný nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). V ňom nemeckým partnerom priamo vysvetlil, že Maďarsko je geograficky a infraštruktúrne pevne naviazané na ruské produktovody a prechod na alternatívne trasy si vyžaduje roky investícií.