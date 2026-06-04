Poslanci Národnej rady (NR) SR zatiaľ nezačali rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Mimoriadnu schôdzu parlamentu sa na prvý pokus nepodarilo otvoriť ani vo štvrtok ráno. Zákonodarný zbor nebol uznášaniaschopný, keďže v rokovacej sále sa prezentovalo iba 44 poslancov. Predsedajúci schôdze preto vyhlásil prestávku a ďalší pokus o otvorenie pléna určil o hodinu neskôr, konkrétne o 9.00 h. Informuje o tom spravodajca TASR priamo z parlamentných kuloárov.
Zablokovaný parlament: Koalícia ignorovala prezentáciu
Pokus o otvorenie mimoriadneho rokovania narazil na nízku účasť poslancov v sále. Na to, aby mohol parlament platne rokovať a rozhodovať, je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, čo predstavuje minimálne 76 zákonodarcov.
Aktuálna situácia na rannom hlasovaní dopadla nasledovne:
- Iba 44 prezentovaných: V rokovacej sále sa zaregistrovala necelá tretina z celkového počtu 150 poslancov, čo znamenalo okamžité prerušenie schôdze.
- Taktika vládnej koalície: Koaliční poslanci spravidla pri opozičných pokusoch o odvolávanie členov kabinetu nevytiahnu hlasovacie karty, čím zámerne paralyzujú uznášaniaschopnosť pléna.
- Hodinový odklad: Podľa rokovacieho poriadku dostali poslanci hodinu čas na to, aby sa dostavili do sály na opakovanú prezentáciu.
Dôvod odvolávania: Sporná vojenská nemocnica v Prešove
Iniciatívu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu obrany zastrešuje opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré pod návrh nazbieralo potrebné podpisy ostatných opozičných strán. KDH tvrdí, že minister fatálne zlyhal pri strategickom štátnom projekte.
Opozícia opiera svoj návrh na odvolanie o tieto hlavné výhrady:
- Zlyhanie pri výstavbe: Rezort obrany pod vedením Kaliňáka podľa kresťanských demokratov nezvláda manažment budovania novej koncovej nemocnice v Prešove.
- Riziko predraženia: KDH dôrazne upozorňuje na netransparentné procesy, ktoré môžu viesť k masívnemu navýšeniu pôvodne plánovaného rozpočtu.
- Predĺženie projektu: Podľa opozičných poslancov hrozí reálne časové zdržanie a oddialenie termínu dokončenia tohto strategického zdravotníckeho zariadenia.
Minister obrany Robert Kaliňák akékoľvek pochybenia pri realizácii prešovského projektu striktne odmieta. Kroky parlamentnej opozície vníma ako politické divadlo bez reálneho základu.