Budapešť a Kyjev dosiahli komplexnú dohodu o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to v stredu 3. júna 2026 maďarský premiér Péter Magyar na sociálnej sieti Facebook v závere svojej diplomatickej návštevy Francúzska. Hoci dohoda otvára cestu k normalizácii vzťahov a možnému stretnutiu so Zelenským, Maďarsko naďalej odmieta zrýchlený vstup Ukrajiny do EÚ.
Prelomová dohoda po rokoch sporov
Dohoda je podľa slov predsedu maďarskej vlády výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni. Na tomto procese sa aktívne podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. K oficiálnemu oznámeniu došlo symbolicky len deň pred Dňom národnej spolupatričnosti, ktorým si Maďari pripomínajú výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920.
Čo nová dohoda pre maďarskú menšinu prináša v praxi:
- Ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému.
- Zakarpatskí Maďari vďaka tomu získajú oveľa širšie vzdelávacie, kultúrne, jazykové a politické práva ako doteraz.
- Ukrajina sa zaviazala obnoviť systém škôl národnostných menšín, kde sa bude maďarský jazyk voľne používať.
- V obciach, kde maďarská populácia presahuje 10 percent, bude povolené voľné používanie maďarských národných symbolov.
„S veľkým potešením môžem deň pred Dňom národnej spolupatričnosti oznámiť, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, a vďaka tomu budú mať naši zakarpatskí krajania oveľa širšie vzdelávacie, kultúrne, jazykové a politické práva ako doteraz.“
Opatrný posun smerom k EÚ a postoj Berlína
Maďarsko-ukrajinské vzťahy sa výrazne zhoršili v roku 2017, keď Kyjev prijal legislatívu, ktorá nariaďovala ukrajinčinu ako hlavný jazyk na stredných školách. Péter Magyar však už v utorok 2. júna 2026 v Berlíne uviedol, že ak sa dosiahne dohoda na týchto základných ľudských právach, je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dodal tiež, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch.
V otázke európskej integrácie však pretrvávajú jasné mantinely:
- Maďarsko nepodporuje zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie.
- Budapešť plánuje usporiadať referendum o ukrajinskom členstve, ak sa Kyjevu podarí uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov.
Nemecký kancelár Friedrich Merz na margo situácie vyhlásil, že si je vedomý, že otázka postoja EÚ k Ukrajine je pre Budapešť vzhľadom na maďarskú menšinu zložitejšia. Zároveň však prízvukoval, že sa to nemôže diať na úkor podpory Ukrajiny zo strany Únie a táto situácia by ju nemala odradiť od oficiálneho začatia prístupových rokovaní s Kyjevom.
Komplexná dohoda z 3. júna 2026 predstavuje najvýraznejší diplomatický posun vo vzťahoch medzi Ukrajinou a Maďarskom od roku 2017. Tým, že sa Kyjev zaviazal obnoviť menšinové školy a povoliť používanie národných symbolov v obciach nad 10 percent, odstránil kľúčovú prekážku, ktorou Budapešť dlhodobo podmieňovala akékoľvek zblíženie. Hoci Péter Magyar deklaruje ochotu otvoriť novú kapitolu bilaterálnych vzťahov a stretnúť sa so Zelenským, podmienenie podpory vstupu Ukrajiny do EÚ referendom ukazuje, že európska integrácia Kyjeva zostane pre Budapešť naďalej silným politickým nástrojom.