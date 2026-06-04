Severokórejský vodca Kim Čong-un ohlásil ďalšie masívne zbrojenie. Počas návštevy nového zariadenia na výrobu jadrového materiálu, o ktorej informovali štátne médiá v noci na štvrtok 4. júna 2026, vyzval na exponenciálne rozšírenie jadrového arzenálu svojej krajiny. Tento krok prichádza v čase, keď Pchjongjang otvorene deklaruje, že jeho jadrový program je nezvratný a slúži ako nevyhnutná ochrana pred vonkajšími hrozbami a dlhodobou konfrontáciou.
Exponenciálny rast a strategické ciele
Počas prehliadky nového zariadenia Kim Čong-un zhodnotil doterajší pokrok vo výrobe. Podľa jeho slov sa výrobná kapacita jadrového materiálu na vojenské účely v Severnej Kórei za posledných päť rokov viac než zdvojnásobila. V tejto súvislosti priamo nariadil úradom, aby produkciu aj naďalej zvyšovali v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi.
Rozšírenie jadrových kapacít KĽDR je podľa vodcu nevyhnutné vzhľadom na bezpečnostné hrozby a dlhodobú konfrontáciu s nepriateľmi.
Krajina naďalej pokračuje v politike, ktorá je zameraná na posilňovanie jej jadrového odstrašenia. Severná Kórea totiž vníma a považuje svoj jadrový arzenál za ochranu pred útokom zo strany Južnej Kórey a tam umiestnených amerických síl.
Arzenál pod drobnohľadom a postoj k USA
Aktuálny stav a vývoj severokórejského jadrového programu formujú aj medzinárodné odhady a pretrvávajúci sankčný režim:
- Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) odhaduje, že Severná Kórea má v súčasnosti približne 50 jadrových hlavíc.
- Režim má navyše k dispozícii štiepny materiál potrebný na výrobu ďalších 40 hlavíc.
- KĽDR kategoricky odmieta nátlak zo strany USA, aby sa vzdala svojho jadrového programu.
- Svoju pozíciu v tejto veci Pchjongjang otvorene označuje za nezvratnú.
- Krajina uskutočnila svoj prvý jadrový test v roku 2006.
- Odvtedy sú na Severnú Kóreu za jej jadrový aj balistický program uvalené sankcie OSN.
Vyhlásenia zo štvrtka 4. júna 2026 potvrdzujú, že sankcie OSN uvalené na Pchjongjang od jeho prvého testu v roku 2006 nedokázali zastaviť jeho jadrové ambície. Samotné Kimovo priznanie, že kapacita výroby materiálu na vojenské účely sa za uplynulých päť rokov viac než zdvojnásobila, ukazuje na zrýchľujúce sa tempo zbrojenia. Tvrdením o nezvratnosti jadrového programu Severná Kórea definitívne uzatvára dvere pred požiadavkami USA a signalizuje, že v reakcii na prítomnosť amerických síl na juhu polostrova bude svoj odstrašujúci arzenál len exponenciálne rozširovať.