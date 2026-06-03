Nový maďarský premiér Péter Magyar v stredu 3. júna 2026 zhodnotil prvé diplomatické kroky svojej administratívy priamo počas návštevy francúzskej metropoly. Iba tri týždne po vzniku novej vlády ohlásil posilnenie maďarských pozícií nielen v strednej Európe a Bruseli, ale už aj v Berlíne a Paríži. Jadrom jeho strategických rokovaní bolo predovšetkým odblokovanie miliárd eur z európskych fondov, snaha o prehĺbenie hospodárskej či obrannej spolupráce a oživenie vyšehradského formátu.
Odomknuté fondy a strategické partnerstvá v Európe
Predseda vlády Péter Magyar počas svojej návštevy Nemecka a Francúzska osobne informoval nemeckého kancelára Friedricha Merza aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o kľúčovom posune vo vzťahoch s európskymi inštitúciami. Minulý týždeň sa totiž podarilo dosiahnuť s Európskou komisiou dôležitú politickú dohodu o uvoľnení viac ako 16 miliárd eur z doposiaľ zamrazených fondov EÚ určených pre Maďarsko.
Predseda maďarskej vlády Péter Magyar označil za obrovský úspech, že po krajinách strednej Európy a Bruseli nová vláda posilnila pozície Maďarska už aj v Berlíne a Paríži iba tri týždne po svojom vzniku.
Lídri v Berlíne a Paríži intenzívne diskutovali aj o rozvíjaní vzájomných vzťahov, pričom maďarský premiér vyjadril potešenie nad otvorenosťou oboch partnerov k ďalšiemu rozvoju väzieb v hospodárskej, obranno-politickej a kultúrnej oblasti. Z pohľadu Budapešti ide o strategické partnerstvá:
- Nemecko je najdôležitejším investičným, obchodným a hospodárskym partnerom Maďarska.
- Francúzske spoločnosti zamestnávajú na maďarskom území približne 45 000 Maďarov.
- V Paríži sa najvyšší predstavitelia dohodli na obnovení maďarsko-francúzskej strategickej dohody.
- Táto strategická spolupráca zahŕňa kľúčové oblasti poľnohospodárstva, rozvoja infraštruktúry, energetickej politiky a obrannej politiky.
Nová dynamika pre V4 a pozvánky pre západných lídrov
Diplomatická ofenzíva maďarského premiéra sa zamerala aj na oživenie regionálnej spolupráce. Magyar nemeckému a francúzskemu lídrovi tlmočil záujem Budapešti o silnú a dobre fungujúcu spoluprácu Vyšehradskej štvorky (V4) v strednej Európe. V tejto súvislosti ohlásil konkrétne kroky a bilaterálne pozvania:
- Maďarsko zorganizuje 23. júna 2026 summit premiérov krajín V4.
- Nemecký kancelár a francúzsky prezident boli informovaní, že sú vítaní, aby sa z času na čas pridali k spolupráci v rámci V4.
- Obom európskym lídrom bola taktiež ponúknutá možnosť usporiadať spoločné vládne rokovania s Budapešťou.
- Magyar pozval Merza a Macrona do Budapešti na 23. októbra 2026 pri príležitosti 70. výročia protikomunistickej revolúcie z roku 1956.
- Premiér zároveň s potešením prijal pozvanie prezidenta Macrona na francúzsky štátny sviatok 14. júla.
Magyar, ktorý po nástupe do úradu v máji 2026 zamieril na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu 19. mája do Poľska, odtiaľ do Viedne a následne do Bruselu, pokračuje v budovaní diplomatických kontaktov. Najbližšie, vo štvrtok 4. júna 2026, privíta v Budapešti írskeho premiéra Micheala Martina, pričom Írsko bude od júla zastávať post predsedajúcej krajiny EÚ.
Intenzívna diplomatická aktivita Pétera Magyara jasne demonštruje snahu o rýchle prelomenie predchádzajúcej medzinárodnej izolácie a návrat Maďarska do jadra európskej politiky. Skutočnosť, že už tri týždne po nástupe do funkcie sa novej vláde podarilo ohlásiť dohodu o odblokovaní 16 miliárd eur z európskych fondov a nadviazať konštruktívny dialóg s najsilnejšími ekonomikami EÚ, predstavuje zásadný obrat. Prísľub obnovenia strategickej dohody s Parížom a prizvanie Macrona s Merzom k formátu V4 ukazujú, že Budapešť chce zohrávať rolu aktívneho mosta medzi západnou a strednou Európou. Dynamické tempo rokovaní pred blížiacim sa summitom V4 a príchodom írskeho premiéra podčiarkuje snahu vlády rýchlo a efektívne prebudovať zahraničnopolitický obraz štátu.