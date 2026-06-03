Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu 3. júna 2026 upozornila, že aktuálna epidémia eboly v strednej Afrike mala pred reakciou zdravotníkov značný náskok. Nákaza si doteraz vyžiadala celkovo 61 potvrdených obetí. Zatiaľ čo sa odborníci snažia vírus dobehnúť a zastaviť jeho šírenie v Konžskej demokratickej republike (KDR) a susednej Ugande, situáciu komplikujú plošné cestovné obmedzenia. Tie podľa WHO výrazne narúšajú zásobovanie a celkovú reakciu na túto zdravotnícku krízu.
Epicentrum a štatistiky nákazy
Epidémiu oficiálne vyhlásili 15. mája 2026 na severovýchode Konžskej demokratickej republiky. Predpokladá sa však, že vírus sa bez odhalenia šíril v regióne už určitý čas predtým. Prvý tohtoročný prípad diagnostikovali 24. apríla v Bunii, čo je hlavné mesto provincie Ituri. Epicentrum výskytu sa nachádza v 90 kilometrov vzdialenom meste Mongbwalu, čo naznačuje, že nákaza sa začala šíriť práve odtiaľ.
Aktuálna štatistika nakazených a obetí podľa WHO vyzerá nasledovne:
- V KDR doteraz potvrdili 344 prípadov nákazy ebolou, vrátane 60 úmrtí.
- Zdravotnícka organizácia eviduje aj viac ako 100 prípadov podozrenia na nákazu.
- V susednej Ugande úrady hlásia 15 infikovaných, pričom ochoreniu podľahla jedna obeť.
Variant bez vakcíny a výzva na zrušenie reštrikcií
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sa nedávno vrátil z cesty priamo do epicentra epidémie v KDR. Pred novinármi v ženevskom sídle organizácie poukázal na mnohé možné scenáre jej vypuknutia, keďže zdravotnícke úrady sa stále snažia zistiť, ako a kedy sa šírenie presne začalo.
„Táto epidémia mala veľký náskok a my stále zaostávame. Mohlo to byť v januári, mohlo to byť vo februári, marci, apríli. Vírus je pred nami... a musíme konať rýchlejšie.“
Situáciu extrémne sťažuje fakt, že aktuálne sa šíri zriedkavý variant eboly s názvom Bundibugyo. Na rozdiel od variantu Zaire, ktorý v minulosti zapríčinil väčšinu veľkých epidémií a pre ktorý je k dispozícii vakcína, pre kmeň Bundibugyo neexistuje žiadna schválená očkovacia látka ani špecifická liečba. Úsilie zastaviť epidémiu je preto zamerané najmä na preventívne opatrenia, skorú diagnostiku a liečbu.
Riaditeľ WHO v stredu 3. júna zdôraznil, že hoci organizácia odporúča výstupné kontroly pri odchode zo zasiahnutých krajín, širšie reštrikcie narúšajú zásobovanie a brzdia reakciu zdravotníkov. Vyzval preto štáty, ktoré zaviedli plošné obmedzenia, aby ich okamžite zrušili.
Epidémia z júna 2026 odhaľuje zraniteľnosť afrického regiónu, keďže ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami a za posledných 50 rokov si na kontinente vyžiadala viac ako 15 000 životov. Rozľahlá KDR, ktorú navyše sužujú desaťročia násilných konfliktov, je jednou z najchudobnejších krajín sveta, čo mimoriadne sťažuje akékoľvek krízové riadenie. Pri najhoršej zo 16 doterajších epidémií v KDR zomrelo v rokoch 2018 až 2020 takmer 2300 z 3500 infikovaných. Súčasné hodnotenie WHO, ktoré označuje riziko nákazy ebolou za veľmi vysoké na národnej úrovni, vysoké na regionálnej úrovni a nízke na celosvetovej úrovni, potvrdzuje, že stredná Afrika stojí pred ďalšou masívnou zdravotníckou a humanitárnou výzvou.