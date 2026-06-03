Ministerstvo školstva bude rázne riešiť pondelkový výpadok systému ePrihlášky. Šéf rezortu Tomáš Drucker po stredajšom rokovaní vlády 3. júna 2026 potvrdil, že systém prešiel záťažovými testami a k zlyhaniu z 1. júna vôbec nemalo dôjsť. Rezort si preto plánuje uplatniť práva voči dodávateľovi. Napriek technickým problémom a nutnosti analyzovať všetky zaznamenané chyby minister obhajuje prínos systému pre rodičov a žiakov, pričom zdôrazňuje, že dáta zostali v bezpečí.
Zlyhanie po testoch a zodpovednosť dodávateľa
Systém ePrihlášky mal byť podľa pôvodných deklarácií plne pripravený na obrovský nápor používateľov. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že systém prešiel záťažovými testami a pondelkový výpadok nastať nemal. Ministerstvo si preto uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi tohto IT riešenia.
„Že sa budú generovať rozhodnutia, bude obrovský nápor, budú sa robiť vývesky - to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také aproximatívne, tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť.“
Povedal Drucker v súvislosti s technickými problémami a zopakoval, že všetky zlyhania budú dôkladne preverené.
Bezpečnosť dát a minoritné chyby
Šéf rezortu podotkol, že systém bude teraz zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré boli počas prevádzky priebežne zaznamenávané. Zároveň sa však snažil upokojiť situáciu ohľadom rozsahu problému:
- Žiadne zo zaznamenaných problémov sa netýkali samotnej podstaty dát.
- Výpadok nezasiahol ani základnú funkcionalitu systému.
„Pokiaľ ide o nejaké minoritné technické chyby, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. Jednoducho, tomu sa nedá úplne vždycky predísť.“
Dodal minister s tým, že si naďalej pevne stojí za tým, že systém ePrihlášky priniesol zásadné benefity pre žiakov i rodičov.
Pondelkový výpadok systému ePrihlášky z 1. júna 2026 stavia ministerstvo školstva do defenzívnej pozície, no reakcia Tomáša Druckera ukazuje snahu o rýchle krízové riadenie. Presunutie zodpovednosti na dodávateľa, ktorý deklaroval úspešné záťažové testy, je logickým krokom pri ochrane reputácie rezortu. Kľúčovým argumentom pre upokojenie verejnosti zostáva fakt, že technické zlyhania neohrozili podstatu dát ani hlavnú funkcionalitu systému. Hoci sa minister za minoritné chyby ospravedlnil, jeho trvanie na celkových benefitoch ePrihlášok naznačuje, že od elektronizácie procesov pre žiakov a rodičov štát napriek úvodným komplikáciám neustúpi.