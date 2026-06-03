Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu 3. júna 2026 vyhlásil, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdieľajú spoločný cieľ odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh. Uskutočnenie tohto cieľa je podľa neho absolútne kľúčové v záujme dosiahnutia mieru medzi Izraelom a Libanonom. Tieto vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Izrael pokračuje vo vojenských útokoch napriek deklarovanému prímeriu, a vo Washingtone intenzívne prebiehajú priame diplomatické rokovania.
Odzbrojenie Hizballáhu ako kľúč k mieru
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poskytol v stredu rozhovor pre televíziu CNBC, v ktorom jasne definoval svoj postoj k libanonskému militantnému hnutiu. Hizballáh označil za zástupcu Iránu, ktorý má na muške všetkých libanonských občanov a využíva Libanon ako platformu na odpaľovanie teroristických rakiet na izraelské mestá, ako aj na vysielanie smrtiacich dronov proti civilistom.
„Ak chceme zachrániť Libanon, ak chceme dosiahnuť libanonsko-izraelský mier, ako ja chcem, musíme odzbrojiť Hizballáh a musíme demilitarizovať Libanon. A ja viem, že je to cieľ, ktorý zdieľame s prezidentom (Trumpom), a je to to, čo musíme urobiť.“
Rozporuplná realita: Vojenské údery verzus prímerie
Zatiaľ čo na diplomatickej úrovni sa hovorí o zastavení bojov, realita priamo na Blízkom východe je výrazne odlišná:
- Izrael naďalej pokračuje v útokoch, a to najmä na juhu Libanonu, a to aj napriek formálnemu prímeriu.
- Židovský štát tento postup odôvodňuje tvrdením, že reaguje na konkrétne porušovania prímeria zo strany Hizballáhu.
- Terčom prebiehajúcich izraelských úderov zostáva aj samotné libanonské hlavné mesto Bejrút.
- Americký prezident Donald Trump pritom ešte v pondelok 1. júna 2026 po telefonáte s Netanjahuom oznámil, že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť.
- Trump v pondelok navyše vyhlásil, že Izrael a Hizballáh podľa jeho slov súhlasili s tým, že sa všetka streľba zastaví.
Diplomatické snahy vo Washingtone
K týmto vojenským operáciám dochádza v čase, keď sa diplomatické snahy presunuli do Spojených štátov. Na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone sa v utorok 2. júna 2026 začalo ďalšie kolo priamych rokovaní medzi zástupcami Libanonu a Izraela. V poradí ide už o štvrté stretnutie tohto druhu, ktoré podľa očakávaní potrvá dva dni.
Do vývoja situácie sa v stredu 3. júna 2026 aktívne zapojil aj americký minister zahraničia Marco Rubio. Vo svojom stanovisku vyjadril nádej, že najnovšie kolo rokovaní prinesie spoločné vyhlásenie a akčný plán nezávisle od Hizballáhu.
Vyhlásenia z 3. júna 2026 ukazujú jasnú stratégiu lídrov USA a Izraela, ktorej cieľom je úplne izolovať a odzbrojiť militantné hnutie Hizballáh. Benjamin Netanjahu tento krok označuje za nevyhnutnú podmienku mieru. Situácia na mieste však odhaľuje ostrý kontrast medzi pondelkovým tvrdením Donalda Trumpa o zastavení všetkej streľby a prebiehajúcou realitou, v ktorej Izrael naďalej bombarduje juh Libanonu i Bejrút, odvolávajúc sa na porušenia prímeria zo strany militantov. Snaha amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia o dosiahnutie akčného plánu „nezávisle od Hizballáhu“ naznačuje snahu Washingtonu nájsť diplomatické riešenie s oficiálnymi libanonskými zástupcami priamo počas prebiehajúcich dvojdňových rokovaní, čím by eliminovali vplyv samotného hnutia na mierový proces.