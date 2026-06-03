V dôsledku pretrvávajúcich útokov ukrajinských dronov na hlavné ropné rafinérie začali niektoré čerpacie stanice v Moskve a v regiónoch severného Ruska obmedzovať nákup pohonných hmôt. Tieto obmedzenia zasiahli viaceré veľké siete, pričom plošné limity sa pohybujú v rozmedzí od 20 do 150 litrov na jedného vodiča. Kremeľ napriek vzniknutej situácii odmieta hrozbu celoštátneho nedostatku palív.
Prídelový systém v Moskve a na severe
Nedostatok pohonných hmôt donútil viaceré energetické spoločnosti k zavedeniu prísnych reštrikcií pre bežných spotrebiteľov. Opatrenia sa líšia v závislosti od konkrétnej distribučnej siete a regiónu:
- Čerpacie stanice Lukoil v ruskom hlavnom meste obmedzili predaj benzínu na 100 litrov na vodiča.
- Spoločnosť Gazprom obmedzuje nákup na 100 až 150 litrov bežného benzínu alebo nafty.
- Sieť ORTK obmedzila od soboty 30. mája 2026 predaj benzínu na 60 litrov na vodiča a nafty na 100 litrov.
- Sieť čerpacích staníc General Fueller v pondelok 1. júna 2026 zaviedla 20-litrové limity nákupu v Moskve, Moskovskej oblasti a susednej Tverskej a Jaroslavlianskej oblasti.
- V Petrohrade platia podobné limity, od 50 do 95 litrov na vodiča.
- V Karélii bol zavedený limit 20 litrov na vodiča.
„Nie sme jediní, ktorí to robia.“
Uviedol na margo zavedených opatrení hovorca spoločnosti ORTK. Zavedenie týchto limitov odborníci z odvetvia pripisujú možným narušeniam dodávateľského reťazca. Niektorí vodiči vracajúci sa zo susednej Murmanskej oblasti hlásia dlhé rady na čerpacích staniciach. Napriek tomu, že sa na niektorých staniciach zavádza prídelový systém, ceny zostávajú prevažne nezmenené.
Situácia na Kryme a reakcia Kremľa
Na anektovanom Kryme platí v posledných týždňoch jedno z najprísnejších množstevných obmedzení pre nákup benzínu a predaj na poukážky. Jeden z najväčších reťazcov čerpacích staníc v pondelok 1. júna 2026 pozastavil distribúciu poukážok, pričom miestni predstavitelia avizovali jej obnovenie na stredu popoludní 3. júna 2026.
Ruské vedenie sa snaží situáciu mediálne upokojiť. Kremeľ minulý mesiac uznal, že produkcia benzínu sa v niektorých oblastiach Ruska znížila, ale nevidí žiadne riziko nedostatku v celej krajine. Ruské ministerstvo energetiky tvrdí, že ponuka na domácom trhu s benzínom zostáva stabilná a pod kontrolou. Úplný zákaz vývozu benzínu však zostáva v platnosti v celom Rusku do 31. júla, aby sa predišlo nedostatku a rastúcim cenám.
Cieľom ukrajinských útokov na ruské rafinérie je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označuje za najefektívnejšie sankcie. Aktuálny vývoj, pri ktorom sa v Moskve a ďalších regiónoch zavádzajú prísne obmedzenia na odber palív, ukazuje priame následky tejto vojnovej taktiky. Skutočnosť, že krajina obmedzuje predaj bežným občanom a zároveň udržiava v platnosti úplný zákaz vývozu benzínu, svedčí o citeľnom napätí na domácom energetickom trhu.