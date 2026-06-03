Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre veľkú časť územia Slovenska výstrahy prvého stupňa pred blížiacimi sa intenzívnymi búrkami. Pre okresy Žarnovica a Zlaté Moravce navyše meteorológovia vyhlásili prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred prívalovými povodňami. Výstrahy sú predbežne v platnosti v stredu do 20.00 h. Informuje o tom agentúra TASR na základe informácií zverejnených na oficiálnom webe SHMÚ.
Búrková pohotovosť: Výstrahy zasiahnu najmä stredné a severné Slovensko
Meteorologické výstrahy pred búrkami pokrývajú rozsiahle územie krajiny. Obyvatelia dotknutých regiónov by mali v priebehu popoludnia a podvečera počítať s náhlou zmenou počasia.
Varovanie SHMÚ platí pre nasledovné administratívne oblasti a okresy:
- Celý Žilinský kraj: Výstraha pred búrkami sa týka všetkých okresov na severe Slovenska.
- Celý Banskobystrický kraj: Búrková činnosť sa očakáva vo všetkých južných aj stredovoslovenských okresoch.
- Väčšina Trenčianskeho kraja: Zvýšené riziko vzniku búrok platí pre prevažnú časť Považia a priľahlých regiónov.
- Vybrané okresy iných krajov: Výstraha bola rozšírená aj na okresy Rožňava, Levice, Zlaté Moravce a Poprad.
Búrková činnosť zasiahne počas stredy najmä stredné Slovensko; Foto: shmu.sk
Lejaky, silný vietor a krúpy: Čo nám hrozí?
Podľa predpovedných modelov SHMÚ môžu byť lokálne búrky sprevádzané nebezpečnými poveternostnými javmi, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre ľudské aktivity a infraštruktúru.
Meteorológovia upozorňujú na tieto sprievodné znaky búrkovej činnosti:
- Prudký prívalový lejak: Intenzita zrážok môže lokálne dosiahnuť 20 až 30 milimetrov za polhodinu, čo môže viesť k náhlemu zaplaveniu nízko položených miest.
- Silný nárazový vietor: Očakáva sa krátkodobé zosilnenie vetra, ktorého nárazy môžu dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.
- Riziko krupobitia: Súčasťou búrkových buniek môže byť aj vypadávanie krúp, ktoré hrozí poškodením vegetácie či majetku.
Žarnovici a Zlatým Moravciam hrozia prívalové povodne
Vzhľadom na predpokladaný vysoký úhrn zrážok v krátkom čase a nasýtenosť povodia vydal SHMÚ osobitné varovanie pred hydrologickými prejavmi počasia. V dvoch susediacich okresoch – Žarnovica (Banskobystrický kraj) a Zlaté Moravce (Nitriansky kraj) – bola vyhlásená výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou.
Pri tomto type povodne hrozí rýchly vzostup vodných hladín najmä na menších vodných tokoch, ako aj stekanie vody z polí, svahov či zatopenie podchodov a pivníc mimo koryta riek.