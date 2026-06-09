Pretrvávajúce pozorovania vedcov už celé desaťročia spájajú pitie kávy s dlhším životom a nižším rizikom chronických ochorení. Až doteraz však bolo záhadou, ako presne tieto zdravotné benefity v tele vznikajú. Nový výskum z Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS) konečne identifikoval kľúčovú biologickú dráhu, ktorá by mohla vysvetliť, ako káva pomáha chrániť organizmus pred starnutím a chorobami.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Nutrients prináša jedno z prvých priamych prepojení medzi pitím kávy a aktivovaním špecifického bunkového receptora. Tento objav mení pohľad na kávu ako na obyčajný životabudič a ukazuje jej výrazné pôsobenie na molekulárnej úrovni.

Objav receptora NR4A1: „Senzor živín“, ktorý opravuje tkanivá

Hlavným hrdinom tohto objavu je receptor známy ako NR4A1. Ide o proteín z rodiny jadrových receptorov, ktorý v tele funguje ako ochranný štít. Reguluje génovú aktivitu v reakcii na stres a poškodenie organizmu.

Odborníci tento receptor opisujú ako inteligentný „živinový senzor“. Reaguje na zlúčeniny, ktoré prijímame v strave, a pomáha udržiavať zdravie tela počas starnutia. Profesor Stephen Safe, hlavný autor štúdie, na webe texaskej univerzity vysvetľuje jeho dôležitosť jednoducho:

„Ak poškodíte takmer akékoľvek tkanivo, receptor NR4A1 zareaguje, aby toto poškodenie zmiernil. Ak by sme tento receptor z tela odstránili, následky poškodenia by boli oveľa horšie.“

Vedecké dôkazy potvrdzujú, že NR4A1 riadi širokú škálu biologických procesov vrátane zápalov, metabolizmu a opravy tkanív. Všetky tieto procesy pritom úzko súvisia s chorobami typickými pre vyšší vek, ako sú rakovina, metabolické poruchy či neurodegeneratívne ochorenia (napr. Alzheimerova a Parkinsonova choroba).

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Kľúčom nie je kofeín, ale rastlinné zlúčeniny

Hoci je kofeín najznámejšou zložkou kávy, nová štúdia naznačuje, že za omladzujúcimi a ochrannými účinkami nestojí on. V laboratórnych modeloch sa totiž ukázalo, že samotný kofeín sa síce na receptor NR4A1 dokáže naviazať, no jeho aktivita je minimálna.

Skutočnú silu kávy poháňajú iné prirodzene sa vyskytujúce látky:

  • Polyhydroxylové a polyfenolické zlúčeniny: Tieto látky vykazujú v testoch oveľa vyššiu aktivitu.
  • Kyselina kávová: Patrí medzi zlúčeniny, ktoré sa masívne viažu na receptor NR4A1 a priamo ovplyvňujú jeho činnosť v prospech ochrany buniek.

Tento objav prináša odpoveď na otázku, prečo veľké populačné štúdie v minulosti zaznamenali rovnaké zdravotné prínosy u ľudí, ktorí pili klasickú kávu, ako aj u tých, ktorí preferovali bezkofeínovú kávu. Mnohé z týchto prospešných zlúčenín sa navyše bežne nachádzajú aj v čerstvom ovocí a zelenine.

Účinky na laboratórne bunky

Výskumný tím testoval správanie buniek vystavených kávovým zlúčeninám a dospel k povzbudivým výsledkom:

  • Zlúčeniny v káve preukázateľne znižovali poškodenie buniek.
  • V laboratórnych modeloch dokázali tieto látky spomaliť rast rakovinových buniek.
  • Keď vedci receptor NR4A1 z buniek zámerne odstránili, všetky tieto ochranné účinky kávy kompletne zmizli, čo definitívne potvrdilo kľúčovú rolu tohto receptora.
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Čo to znamená pre milovníkov kávy?

Autori výskumu upozorňujú, že vplyv kávy na ľudské telo je mimoriadne komplexný a netreba si ho zjednodušovať na jedinú biologickú dráhu. V hre je stále veľké množstvo iných receptorov a mechanizmov. Keďže ide o štúdiu zameranú na fungovanie biologických procesov, priamy vzťah príčiny a následku u ľudí bude potrebné potvrdiť ďalším výskumom.

Pre bežných konzumentov kávy sa nateraz oficiálne odporúčania nemenia a netreba radikálne zvyšovať jej denný príjem, keďže reakcia každého organizmu je individuálna. Výskum však prináša dôležitý argument pre všetkých, ktorí si radi doprajú svoju pravidelnú šálku: káva už nie je len príjemným rituálom, ale vedecky potvrdeným, silným koktailom látok, ktorý aktívne pomáha nášmu telu bojovať s časom.