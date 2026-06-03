Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) spúšťa zber podpisov pod návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardovi Takáčovi (Smer-SD). Predstavitelia liberálov o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade SR. Podľa SaS rezort čelí masívnemu hromadeniu škandálov, klientelizmu a systémových zlyhaní, ktoré priamo ohrozujú medzinárodnú dôveryhodnosť krajiny a môžu viesť k úplnému stopnutiu miliárd eur z európskych fondov. Minister pôdohospodárstva obvinenia odmieta a argumentuje ochranou nevinných farmárov. Informuje o tom agentúra TASR.
Od vápnenia lesov po podozrivé dotácie: Opozícia hovorí o strate dôveryhodnosti
Podľa opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS) sa situácia v slovenskom agrosektore dostala do štádia, kedy už nie je možné hovoriť o náhodných individuálnych pochybeniach. Na ministerstve pôdohospodárstva podľa neho prebieha systematická deštrukcia kontrolných mechanizmov.
Opozícia opiera svoj návrh na odvolanie člena vlády o nasledovné kauzy a podozrenia:
- Konflikt záujmov v PPA: Pretrvávajúce netransparentné prostredie a personálne prepojenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
- Dotácie pre „fafokancov“: Vyplatenie státisícových štátnych finančných podpôr kontroverzným subjektom napriek prebiehajúcim vážnym podozreniam.
- Miliónové vápnenie lesov: Spustenie finančne predimenzovaného a odborne spochybňovaného projektu zameraného na vápnenie lesných porastov.
- Zmrazené eurofondové výzvy: Absolútna pasivita pri manažovaní nových projektov a blokovanie schválených investícií pre poľnohospodárov.
„Máme tu konflikt záujmov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), vyplatenie státisícov eur napriek vážnym podozreniam ´fafokancom´, škandály v Lesoch SR, zmrazené výzvy a ďalšie pripravované projekty, ktoré vyvolávajú obrovské otázniky. Symbolom je aj škandalózny projekt za desiatky miliónov eur na vápnenie lesov. To všetko vytvára obraz rezortu, ktorý stratil akúkoľvek dôveryhodnosť,“ zhodnotil Alojz Hlina.
Do hry vstupuje Európska prokuratúra, Kolíková varuje pred scenárom Maďarska
Kritika voči vedeniu rezortu už dávno presiahla domáci politický ring. Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková upozornila na to, že pred novou slovenskou legislatívou oficiálne varujú najvyššie európske justičné orgány.
Vážne varovania prichádzajú z viacerých európskych inštitúcií:
- Zásah Európskej prokuratúry (EPPO): Úrad európskej generálnej prokurátorky v utorok 2. júna oficiálne na webe zverejnil vyhlásenie, v ktorom varuje Európsku komisiu pred oslabením ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.
- Prideľovanie peňazí obvineným: Nové domáce pravidlá podľa EPPO umožňujú posielať agrodotácie aj osobám a firmám, voči ktorým je vedené aktívne trestné stíhanie za podvody.
- Rezolúcia Európskeho parlamentu: Europoslanci už predtým schválili kritické uznesenie o ohrození právneho štátu na Slovensku.
„Mozaika sa postupne skladá... Európska prokuratúra upozorňuje na prostredie, ktoré umožňuje prideľovanie agrodotácií aj osobám, voči ktorým boli vzneseneké obvinenia. Takýto stav je neprijateľný a môže mať vážne následky pre celé Slovensko,“ vyhlásila Mária Kolíková s tým, že minister Takáč priamo dláždi cestu k zmrazeniu európskych peňazí.
Takáč sa bráni legislatívnym procesom a prezumpciou neviny
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč s masívnou vlnou domácej a medzinárodnej kritiky zásadne nesúhlasí. Tvrdí, že nová legislatíva finančné záujmy Európskej únie naopak posilňuje, pričom legislatívny proces trval vyše roka a bol maximálne otvorený.
Šéf rezortu obhajuje zmeny najmä ústavným princípom prezumpcie neviny. Podľa neho nie je možné trestať fungujúce poľnohospodárske družstvá a ich zamestnancov len na základe toho, že majiteľ čelí stíhaniu, ktoré s dotáciami vôbec nesúvisí.
„Ak má poľnohospodár riadny nárok na priame platby tým, že má nejaký poľnohospodársky subjekt a dostáva dotácie na hektáre, a nebodaj je voči nemu vedené nejaké trestné stíhanie, že mal nehodu na aute alebo nezaplatil niečo niekde, čo nesúvisí s týmto, asi je nesprávne mu držať finančné prostriedky,“ vysvetlil Richard Takáč a ubezpečil, že všetky európske ochranné mechanizmy pred zneužívaním agrodotácií zostávajú v platnosti.