Zvolením novej maďarskej vlády sa začala nová éra nielen pre samotné Maďarsko, ale aj pre celú Európu. V stredu to v Elyzejskom paláci v Paríži vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý na oficiálnej návšteve prijal nového maďarského premiéra Pétera Magyara. Macron ocenil proeurópske smerovanie krajiny, pričom obaja lídri potvrdili záujem o zásadné prehĺbenie strategického partnerstva. S odvolaním sa na maďarský spravodajský server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR.
Macron víta obrat Budapešti a návrat k európskym hodnotám
Francúzsky prezident neskrýval optimizmus z politickej zmeny u kľúčového stredoeurópskeho partnera. Dlhoročné napätie medzi Bruselom a Budapešťou, ktoré sprevádzalo predchádzajúce volebné obdobia, strieda snaha o konštruktívny dialóg a plnohodnotnú integráciu.
„Nástup Pétera Magyara do vlády je jasným dôkazom toho, ako veľmi sa maďarský ľud drží európskych hodnôt,“ zdôraznil šéf Elyzejského paláca **Emmanuel Macron** pred novinármi.
Paríž vníma novú administratívu ako príležitosť na reštart vzťahov, čo sa prejavuje v dvoch zásadných rovinách:
- Odblokovanie miliardových fondov: Francúzsky prezident vyjadril veľkú radosť z toho, že Maďarsko po splnení požadovaných reforiem definitívne dostane doposiaľ zmrazené finančné prostriedky z Európskej únie.
- Návrat k programu Erasmus: Macron osobitne vyzdvihol opätovné plnohodnotné zapojenie maďarských univerzít a študentov do populárneho európskeho výmenného programu Erasmus, z ktorého boli predtým pre spory o akademické slobody vylúčení.
Strategická dohoda na stole: Magyar pozval Macrona na oslavy revolúcie
Nový maďarský ministerský predseda potvrdil, že geopolitický azimut jeho krajiny sa jednoznačne vracia do jadra demokratickej Európy. Vyjadril túžbu, aby sa bilaterálna štrukturálna spolupráca medzi Parížom a Budapešťou rozšírila na čo najviac strategických oblastí vrátane ekonomiky, bezpečnosti a kultúry.
„Je dobré byť tu, je dobré byť v Európe,“ vyhlásil maďarský premiér Péter Magyar. Zároveň načrtol ambiciózny diplomatický harmonogram:
- Podpis pred jesenným výročím: Maďarský premiér by si prial, aby bola nová komplexná strategická dohoda medzi Francúzskom a Maďarskom oficiálne spečatená ešte pred jeseňou.
- Symbolický termín: Podpis zmluvy by mal prebehnúť pred pamätným výročím protikomunistickej revolúcie z roku 1956.
- Oficiálne pozvanie do Budapešti: Magyar pri tejto príležitosti priamo pozval Emmanuela Macrona do Maďarska na celonárodné oslavy tohto historického míľnika, ktoré pripadajú na 23. októbra.