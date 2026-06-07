Starostlivosť o zuby a ďasná už dlho nie je len otázkou pekného úsmevu. Najnovší výskum publikovaný v časopise Journal of Dental Research ukazuje, že daňou za zanedbanú ústnu hygienu a pretrvávajúce zápaly v ústach môže byť aj znížená plodnosť.
Hoci sa zápal často považuje za lokálny problém, vedci pod vedením profesora Michaela Klutsteina preukázali, že jeho následky sa môžu šíriť celým telom až k reprodukčnému systému. Tento objav prináša dôležité vysvetlenie pre doteraz neobjasnené prípady ženskej neplodnosti.
Ako ústny zápal putuje až k vaječníkom
Na dešifrovanie mechanizmu, akým sa zápalový signál šíri z úst do reprodukčných orgánov, vedci použili myší model so zavedenými titánovými zubnými implantátmi. Výskum podrobne zmapoval celý proces poškodenia organizmu:
- Imunitná odpoveď: Zavedenie implantátov viedlo k zápalovej reakcii v sliznici a k zvýšenej expresii cytokínov (chemických poslov imunitného systému) v lymfatických uzlinách a slezine.
- Zásah vaječníkov: Tieto zápalové zmeny a zmeny v populáciách imunitných buniek sa následne prejavili priamo vo vaječníkoch.
- Oxidačný stres a starnutie buniek: Vaječníkové tkanivo utrpelo oxidačné poškodenie. Na bunkovej úrovni došlo u nezrelých vajíčok k poškodeniu DNA a k zmenám, ktoré pripomínali prirodzené reprodukčné starnutie.
- Znížená pôrodnosť: Všetky tieto faktory viedli k narušeniu tvorby folikulov, zhoršeniu kvality oocytov (vajíčok) a v konečnom dôsledku k preukázateľnému zníženiu počtu živonarodených mláďat.
Ústna dutina: Otvorené okno do celkového zdravia
Ústa sú podľa expertov z Mayo Clinic vstupnou bránou do tráviaceho a dýchacieho traktu. Za normálnych okolností udržiava imunitný systém a správna hygiena (čistenie zubov a medzizubných priestorov) ústne mikroorganizmy pod kontrolou. Ak je však hygiena nedostatočná alebo ak produkciu slín (ktoré neutralizujú kyseliny a bránia šíreniu baktérií) znižujú lieky ako antihistaminiká, antidepresíva či lieky proti bolesti, baktérie sa premnožia.
Chronické zápalové stavy, ako je parodontitída (závažná forma ochorenia ďasien), sú preukázateľne prepojené s celým radom iných závažných ochorení:
- Kardiovaskulárne ochorenia: Výskumy naznačujú, že upchávanie tepien, srdcové choroby a mŕtvica môžu súvisieť so zápalom a infekciami vyvolanými ústnymi baktériami. Gingivitída (zápal ďasien) dráždi tkanivá a časom môže poškodiť aj kosť.
- Endokarditída: Smrteľne nebezpečná infekcia vnútorného obloženia srdcových komôr alebo chlopní, ktorá vzniká, keď sa baktérie z úst rozšíria krvným obehom a usadia sa v srdci.
- Tehotenské komplikácie: Parodontitída sa dlhodobo spája s predčasnými pôrodmi a nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodencov.
- Zápal pľúc (Pneumónia): Určité baktérie z úst môžu byť vdýchnuté do pľúc, kde spôsobujú infekcie a respiračné ochorenia.
- Alzheimerova choroba a demencia: Zlé návyky v oblasti zubnej hygieny môžu signalizovať klesajúce kognitívne funkcie a chronický ústny zápal je spájaný s rozvojom Alzheimerovej choroby.
Zubné zdravie je integrálnou súčasťou celkového zdravia organizmu. Či už plánujete tehotenstvo, snažíte sa udržať pod kontrolou chronické ochorenie ako diabetes, alebo chcete chrániť svoje srdce, dôsledná hygiena a pravidelné preventívne prehliadky u zubného lekára by mali byť absolútnou prioritou. Vždy svojho zubára informujte o liekoch, ktoré užívate, ako aj o akýchkoľvek zmenách vo vašom celkovom zdravotnom stave.