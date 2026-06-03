Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro skritizovala aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry z dielne ministerstva dopravy. Rezort podľa liberálov ignoruje vlastné odborné priority stanovené v roku 2020 a dôležité diaľničné úseky odúva na neurčito na úkor politických nominácií. Ministerstvo dopravy (MD) SR kritiku odmieta a tvrdí, že nejde o rebríček dôležitosti, ale o časový kalendár, ktorý musí zohľadňovať reálny stav rozpracovanosti stavieb. Informuje o tom agentúra TASR.
Odborné kritériá bokom: SaS vyčíta odsun kľúčových úsekov na východe
Dopravný expert strany SaS Peter Báthory na tlačovej konferencii poukázal na to, že štát rezignoval na koncepčný prístup. V roku 2020 pritom v spolupráci s analytikmi z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) vznikol záväzný dokument, ktorý presne zoradil projekty podľa ich celospoločenskej a ekonomickej návratnosti.
Kameňom úrazu nového vládneho plánu sú najmä tri kľúčové úseky diaľnice D1 na východnom Slovensku:
- Dargov – Pozdišovce: Strategický úsek na Zemplíne, ktorého výstavba bola odsunutá.
- Pozdišovce – Sobrance: Pokračovanie diaľničného ťahu smerom k štátnej hranici.
- Bidovce – Dargov: Náročný úsek vrátane plánovaného horského tunela.
„Tri projekty z top 15 ministerstvo odložilo, zatiaľ čo do popredia posúva úseky, ktoré boli v pôvodnom poradí na 74., 86., 89. či 92. mieste. Ak si štát určí priority a následne ich ignoruje, celý systém stráca zmysel. Potom už neplatí plánovanie podľa potrieb Slovenska, ale podľa momentálnych politických rozhodnutí,“ vyhlásil kriticky Peter Báthory. Podľa neho bol ich začiatok výstavby odsunutý až za horizont roku 2032.
Kde na to štát vezme? Otáznych je 20 miliárd eur v čase konsolidácie
Liberáli spochybňujú aj finančné krytie celého vládneho plánu, ktorého celkový investičný účet sa odhaduje na astronomických 20 miliárd eur. Štát by tak musel do ciest liať viac ako dve miliardy eur ročne.
„Po troch konsolidačných balíkoch, rekordnom zadlžení štátu a v situácii, keď nedokážeme naplno využiť ani eurofondy, je úplne legitímne pýtať sa, odkiaľ chce vláda tieto peniaze zobrať,“ upozornil expert SaS. Ku kritike sa pridal aj krajský predseda SaS pre Košický kraj Peter Čech, podľa ktorého sa koncepcia rozvoja slovenskej infraštruktúry nemôže chaoticky meniť s každou výmenou na ministerskej stoličke.
Reakcia ministerstva: Harmonogram nie je rebríček, prioritou zostáva D1, D3 a R4
Ministerstvo dopravy SR obvinenia z politického pretláčania projektov dôrazne odmietlo. Podľa hovorkyne rezortu Petry Poláčikovej si opozícia mýli pojmy, pretože predložený harmonogram je v podstate len kalendárom odhadujúcim posuny v čase na základe toho, ako rýchlo postupuje byrokracia a projektová príprava.
Aktuálnu realitu a plány vo výstavbe obhajuje rezort dopravy nasledovnými argumentmi:
- Nemenné priority: Kľúčovými osami pre štát zostávajú dostavba diaľnice D1 (Bratislava – Košice), kysuckej D3 a rýchlostnej cesty R4.
- Eurofondy pre Kysuce a obchvaty: Európske peniaze z aktuálneho balíka smerujú na kompletnú dostavbu D3 a na obchvaty miest I. triedy ako Sabinov, Šaľa, Stropkov či Prievidza.
- Koniec klasického financovania z EÚ: Európska únia už do budúcna neplánuje dotovať výstavbu ciest z klasických eurofondov. Gro projektov preto prejde na plecia štátneho rozpočtu a alternatívnych zdrojov.
Rezort uzavrel s tým, že štát nemôže držať stavebný sektor v spánku a čakať na projekty v počiatočnej fáze, ako je prepojenie D1 na Ukrajinu. Musí prioritne stavať tam, kde sú už povolenia a výkupy pozemkov reálne pripravené.