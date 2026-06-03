Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) ostro odmietol vlnu kritiky zo strany zamestnávateľov, ktorí schválený balík na stabilizáciu ekonomiky označili za nedostatočný a bezvýznamný. Premiér po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu zdôraznil, že vláda nikoho neoklamala a splnila presne to, na čom sa s partnermi dohodla. Podnikateľov vyzval na „upokojenie vášní“ a rázne im odkázal, že jeho kabinet nie je žiadny fackovací panák. Schválené opatrenia navyše parlament v zrýchlenom režime prerokuje až po letných prázdninách. Informuje o tom agentúra TASR.
Fico vracia úder: Balík zmien je v podstate výplodom samotných firiem
Šéf exekutívy vyjadril absolútne nepochopenie nad negatívnymi reakciami podnikateľských zväzov. Podľa slov Roberta Fica je predložený a schválený materiál priamym odrazom požiadaviek, ktoré zamestnávatelia sami priniesli na úrad vlády.
„Nerozumiem, o čom hovoria zamestnávatelia, pretože tento materiál je v podstate ich výplodom. Oni prišli a dali nám na stôl celý rad rôznych opatrení, ktoré by chceli prijať, aby sa ako-tak zlepšilo podnikateľské prostredie. Preto sa mi zdá byť zvláštne, ak niekto povie, že nejaká nula je predložená na rokovanie. Tu je návrh zákona, ktorý upravuje celý rad konkrétnych opatrení,“ zdôraznil premiér.
Keď narazia dva svety: Smer a Hlas stopli okresávanie Zákonníka práce
Hlavný dôvod podnikateľskej nervozity vidí predseda vlády v tom, že koalícia odmietla pristúpiť na radikálne okresávanie sociálnych práv zamestnancov a všetky drahé opatrenia s priamym vplyvom na štátny rozpočet odsunula až na jesenné vyjednávania.
Medzi zamietnutými návrhmi podnikateľov, ktoré narazili na odpor vládnej koalície, boli tieto požiadavky:
- Kratšie obedy: Návrh na skrátenie povinnej obedňajšej prestávky z existujúcich 30 minút na polovicu, teda na 15 minút.
- Kratšia OČR: Požiadavka na zníženie počtu dní určených na ošetrovanie chorého člena rodiny.
- Dlhšia skúšobná doba: Snaha o predĺženie štandardnej skúšobnej lehoty v zamestnaní z troch mesiacov až na pol roka (6 mesiacov).
„Takže pozor, narazili na seba dva svety. To je svet podnikateľský a je svet sociálnej demokracie. My sme sociálno-demokratická vláda a ja podporujem to, čo urobil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ak nesúhlasil s niektorými opatreniami, ktoré výslovne išli proti existujúcemu štandardu pracovnoprávnej ochrany ľudí,“ vysvetlil Robert Fico s tým, že takýto zásah do životnej úrovne pracujúcich bol pre neho absolútne neprípustný.
Zrýchlený režim schválili, no poslanci dostanú zákon až v septembri
Hoci kabinet formálne odobril žiadosť, aby Národná rada SR prerokovala stabilizačný balík v skrátenom legislatívnom konaní, k okamžitému schvaľovaniu v parlamente nedôjde. Premiér potvrdil, že na prebiehajúcu júnovú schôdzu materiál vládna koalícia nepredloží. Poslanci sa ním tak začnú zaoberať až na riadnej schôdzi v septembri.