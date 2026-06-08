Zálohovanie a recyklácia vratných obalov sú skvelým krokom pre životné prostredie. Prípad, ktorý riešila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Michalovce, však ukazuje, že aj tie najekologickejšie riešenia môžu priniesť vážne hygienické riziká. Ak sa podcení manipulácia s prinesenými fľašami a plechovkami, fľaškomaty sa môžu stať vstupnou bránou pre nebezpečných škodcov priamo do predajní potravín.
Celý prípad v Michalovciach sa začal nenápadne – nálezom uhynutého švába pri fľaškomate a dvoma nezávislými podnetmi od všímavých zákazníkov. Následná kontrola inšpektorov odhalila problém, ktorý bežný kupujúci na prvý pohľad nevidel.
Ako informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti, vratné obaly, ktoré zákazníci vracajú často znečistené, putovali cez predajnú plochu, kde si zákazníci vyberali nebalené pečivo, priamo do skladových priestorov. Týmto spôsobom sa vytvorila ideálna cesta, ktorou sa šváby dostali do zázemia prevádzky.
Šváby z fľaškomatov v Michalovciach prenikli k nebalenému pečivu. Prípadom sa zaoberá inšpekcia; Foto: facebook.com/svps.sr
Nočný hmyz pod soklovou lištou
Vypátrať cestičky týchto škodcov dalo inšpektorom značnú námahu, keďže šváby sú aktívne najmä v noci a po zotmení rýchlo prebiehajú po podlahách, stenách či stropoch. Hoci bol fľaškomat umiestnený v samostatnej a zdanlivo bezpečnej miestnosti, s predajnou plochou ho spájali komunikačné dvere a miestnosť nemala priamy výstup von. Po detailnom hľadaní inšpektori RVPS nakoniec živého švába vypátrali ukrytého pod soklovou lištou. Okrem toho kontrola zistila aj ďalšie nedostatky v hygiene na predajnej ploche a v skladoch.
Ak máte podozrenie, že sa vo vašom okolí nachádzajú šváby, odborníci z WebMD uvádzajú niekoľko jasných indícií, podľa ktorých ich prítomnosť spoľahlivo spoznáte:
- Vizuálny kontakt: Pozorovanie živých švábov, najmä po zotmení.
- Trus a škvrny: Výkaly švábov vyzerajú ako mleté čierne korenie alebo malý myší trus. Zanechávajú tiež tmavé škvrny a šmuhy v rohoch miestností alebo na vrchných častiach dverí.
- Zápach: Pri väčšom premnožení šváby vydávajú špecifický zatuchnutý pach.
- Zvlečená koža: Ako šváby rastú, zvliekajú si vonkajšiu kostru a zanechávajú za sebou malé, priesvitné kúsky kože.
- Vajíčka: Kladú vajíčka alebo celé schránky s vajíčkami do ťažko prístupných miest, ako sú praskliny, štrbiny alebo priestory za spotrebičmi.