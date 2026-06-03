Megaprojekt výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove sa po nečakanom aprílovom zastavení prác opäť vracia do hry. Na stavenisku momentálne prebieha pasportizácia, pričom stavebné práce by sa mali naplno rozbehnúť už budúci týždeň. Po stredajšom rokovaní vlády to na tlačovom brífingu oznámil podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Projektant navyše dostal strategický medzinárodný rozmer – nemocnica bude slúžiť ako kľúčový oporný bod pre obranu celého východného krídla NATO. Informuje o tom spravodajca TASR.
Súdny spor so starým staviteľom a nástup nového konzorcia
Okolo rozostavaného zdravotníckeho komplexu sa v uplynulých týždňoch strhla právna bitka. Minister obrany Robert Kaliňák priblížil, že súd v rámci predbežného opatrenia vyhovel pôvodnému zhotoviteľovi a umožnil mu odobrať si vlastné vzorky materiálov. Tie majú firme poslúžiť ako dôkazný materiál pre prípadné súdne či mimosúdne vyrovnanie o finančné kompenzácie za zrušený kontrakt.
Súčasný harmonogram a stav prác na stavenisku definujú tieto body:
- Pasportizácia stavby: Aktuálne prebieha detailné zdokumentovanie a preberanie skutočného stavu staveniska (pasportizácia).
- Príchod nového staviteľa: Stavenisko v týchto dňoch preberá nové konzorcium dodávateľov, ktoré vzišlo z bleskovej novej súťaže.
- Obnovenie prác: Ministerstvo obrany predpokladá, že k reálnemu pokračovaniu samotnej stavebnej činnosti dôjde už budúci týždeň.
Dozor nepochybil, zachránil štátne peniaze pred fušerinou
Šéf rezortu obrany sa rázne zastal tímu, ktorý na priebeh investície dohliada, a odmietol opozičnú kritiku ohľadom zlyhania kontroly v prvej fáze projektu. Naopak, včasný zásah podľa neho uchránil milióny eur z rozpočtu.
„Vďaka stavebnému dozoru sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka nim sme neprevzali nekvalitne urobenú prácu, a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu. Keď miera intenzity nekvalitnej práce prekročila rámec, keď sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili,“ ozrejmil Robert Kaliňák. Minister zároveň vyhlásil, že prvá súťaž bola nastavená transparentne a správne. Vyjadril tiež plnú dôveru koordinátorovi projektu a riaditeľovi Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorým je Marian Križko.
Unikát v rámci NATO: Špičková nemocnica pre tri štáty
Prešovská nemocnica má ambíciu stať sa absolútnym unikátom v rámci strednej Európy. V prípade eskalácie a rozšírenia vojnového konfliktu bude plniť úlohy strategickej zdravotníckej základne nielen pre potreby Ozbrojených síl SR, ale aj pre susedné Poľsko a Maďarsko.
Z hľadiska vojenskej taktiky pôjde o jedinečné zariadenie:
- Úroveň ROLE 4: Nemocnica bude poskytovať najvyšší možný rozsah lekárskej starostlivosti vrátane definitívnej liečby, rekonvalescencie a špecializovanej chirurgie.
- Žiadna iná na východnej hranici: Na celom východnom krídle Aliancie momentálne žiadne zariadenie takejto špičkovej vojensko-medicínskej kategórie neexistuje.
- Akčný rádius 500 kilometrov: V prípade vojnového stavu dokáže nemocnica v Prešove plnohodnotne pokryť a obslúžiť spojenecké jednotky v okruhu 500 kilometrov.
Aj z tohto dôvodu je pre štát extrémne dôležité postaviť komplex v čo najkratšom čase. Rezort obrany chce týmto spôsobom využiť masívny nárast finančných prostriedkov, ktoré do armády plynú, a investovať ich do projektov, ktoré budú mať v mierových časoch obrovský benefit aj pre bežných civilných pacientov.