Slovenská republika sa nenachádza v skupine európskych krajín, ktoré by uvažovali o umiestnení jadrových zbraní na svojom území. Po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu to vyhlásil podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Reagoval tak na aktuálne medializované informácie o tom, že Spojené štáty americké zvažujú rozšírenie svojho jadrového arzenálu v Európe, o čo prejavili eminentný záujem pobaltské štáty a Poľsko. Podľa Kaliňáka by takýto krok v našom regióne prispel k nebezpečnej eskalácii napätia. Informuje o tom agentúra TASR.
Poľsko sa stáva pilierom NATO, no Slovensko má inú stratégiu
Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák komentoval plány našich severných susedov s pochopením pre ich špecifickú geopolitickú situáciu. Varšava v posledných rokoch masívne investuje do vlastnej bezpečnosti a jej ambície v rámci Severoatlantickej aliancie neustále rastú.
„Túto ich žiadosť chápem a je to na rozhodnutí ich vlády, my však máme predsa len trochu iný názor, nie sme prívrženci jadrových zbraní,“ zdôraznil minister obrany. Podľa jeho slov sa Poľsko vďaka svojmu nekompromisnému postoju k národnej obrane stáva jedným z hlavných pilierov NATO v strednej a východnej Európe, no Bratislava sa k tejto jadrovej iniciatíve nepripojí.
Jadrové odstrašenie má zmysel, no Pobaltie by znamenalo otvorenú eskaláciu
Slovenský minister obrany vnútorne uznáva medzinárodnú vojenskú doktrínu postavenú na nukleárnej rovnováhe, no varuje pred jej neuváženým rozširovaním priamo k ruským hraniciam.
Súčasný postoj slovenskej diplomacie a obrany definujú tieto princípy:
- Uznanie stratégie odstrašenia: Rezort obrany vníma historický a strategický zmysel jadrového odstrašenia ako nástroja na zabránenie globálnemu konfliktu.
- Riziko lokálnej eskalácie: Umiestnenie takýchto zbraní hromadného ničenia v nových štátoch podľa Kaliňáka automaticky zvyšuje napätie a robí z danej krajiny primárny terč.
- Červená čiara v Pobaltí: K okamžitej a prudkej eskalácii by podľa neho stopercentne došlo v prípade, ak by USA schválili umiestnenie jadrového arzenálu v pobaltských štátoch, ktoré priamo susedia s Ruskou federáciou.
Celú diskusiu o prerozdelení jadrovej sily otvoril v utorok 2. júna prestížny britský denník The Financial Times (FT). Ten priniesol informácie, že USA vážne prehodnocujú rozmiestnenie svojich strategických zbraní v ďalších európskych členských štátoch Aliancie. Podľa zistení denníka FT prišiel najväčší tlak na túto zmenu práve z východného krídla NATO.