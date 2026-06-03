Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo masívny balík prorastových a stabilizačných opatrení, ktorý reaguje na stovky podnetov od podnikateľov, zamestnávateľov, akademikov aj odborárov. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o stabilizačných opatreniach pre podnikateľské prostredie, ktorý obsahuje celkovo 49 konkrétnych zmien. Kabinet zároveň požiada parlament o schválenie tejto legislatívy v zrýchlenom režime. Po rokovaní vlády o tom informovala podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorej vyjadrenie priniesla agentúra TASR.
Stovky podnetov pretavené do piatich strategických oblastí
Rezort hospodárstva bol v uplynulých mesiacoch zaplavený žiadosťami od kľúčových hráčov v ekonomike – od zamestnávateľských zväzov až po Slovenskú akadémiu vied (SAV) či Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity. Výsledný vládny dokument je výsledkom intenzívneho dialógu.
„Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, filtrovali sme ich do podoby, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov,“ priblížila proces selekcie Denisa Saková. Opatrenia boli rozdelené do týchto kľúčových pilierov:
- Energetika: Riešenie cien elektrickej energie a podpora energeticky náročných podnikov.
- Daňovo-odvodové zaťaženie: Úpravy v oblasti priamych a nepriamych finančných povinností firiem.
- Investície: Stimuly pre rozvoj domáceho podnikania a prílev nového kapitálu.
- Trh práce: Flexibilnejšie zamestnávanie a znižovanie administratívnej záťaže pri službách pre zamestnávateľov.
- Zefektívnenie podnikateľského prostredia: Cielené odstraňovanie zbytočnej byrokracie.
Stopka pre návrhy v rozpore s Bruselom a ochrana sociálneho štandardu
Šéfka rezortu hospodárstva otvorene priznala, že nie všetky požiadavky podnikateľského sektora prešli sitom. Mnohé predložené nápady totiž narážali na prísnu európsku legislatívu. „Veľa opatrení, ktoré sme dostali od podnikateľov, nebolo v súlade s nariadeniami Európskej komisie,“ upozornila ministerka s tým, že štát musel dbať na medzinárodné pravidlá hospodárskej súťaže.
Vláda si pri vyjednávaniach stanovila aj jasnú červenú čiaru, cez ktorú odmietla ustúpiť. Akékoľvek opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny dopad na peňaženky bežných občanov, boli okamžite zamietnuté. Podľa Sakovej bude štát prísne strážiť, aby zmeny za žiadnych okolností neznižovali sociálny a životný štandard ľudí na Slovensku. Pokiaľ by mali vybrané stimuly pre podnikateľov dopad na štátny rozpočet, budú sa podľa jej slov schvaľovať v osobitnom režime.
Harmonogram zmien: Od cien elektriny až po milióny z emisných povoleniek
Schválený stabilizačný balík 49 opatrení má presne stanovenú štruktúru a harmonogram zavádzania do praxe:
Z hľadiska legislatívneho postupu je balík rozdelený nasledovne:
- 11 opatrení má priamu legislatívnu podobu a vláda ich posiela do Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní.
- 32 opatrení sa zrealizuje do konca tohto roka vo forme nových legislatívnych či nelegislatívnych návrhov.
- 6 opatrení sa už v tejto chvíli nachádza v riadnom legislatívnom procese.
V praxi sa schválené zmeny dotknú napríklad úpravy koncových cien elektriny pre priemysel, efektívnejšieho využívania prostriedkov z Modernizačného fondu či masívneho osekávania byrokracie. Významnou správou pre slovenské fabriky je tiež rozhodnutie vlády navýšiť balík financií určený pre energeticky náročné podniky, a to priamo z výnosov z predaja emisných povoleniek.