Slovenská republika vzhľadom na svoj súčasný excelentný energetický mix a strategické plány v oblasti jadrovej energetiky reálne nepotrebuje budovať veterné parky. Po stredajšom zasadnutí vládneho kabinetu to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD). Reagoval tak na diskusiu okolo plnenia míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Šéf exekutívy zdôraznil, že hoci krajina administratívne záväzky zdedené po predchádzajúcej vláde splní, postoj jeho kabinetu k masívnej výstavbe veterných turbín zostáva nemenný a Slovensko touto cestou nepôjde. Informuje o tom agentúra TASR.
Zdedené povinnosti z Plánu obnovy štát splní, no turbíny nechce
Predseda vlády Robert Fico pred novinármi jasne oddelil formálne byrokratické požiadavky Európskej únie od skutočnej energetickej stratégie štátu. Schválené dokumenty z minulých období síce obsahujú pasáže o rozvoji obnoviteľných zdrojov energie (OZE), no realita v slovenskej sieti je podľa neho sebestačná.
„Slovenská republika má na základe plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol prijatý predchádzajúcou vládou, určité administratívne povinnosti, opakujem, administratívne povinnosti. Ale ako predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje,“ deklaroval premiér.
Sme svetová špička v bezuhlíkovej energii, stavíme na nové jadro
Slovensko má podľa premiéra mimoriadne silnú pozíciu v stredoeurópskom regióne, čo sa týka ekologizácie priemyslu a stability prenosovej sústavy. Súčasný energetický mix krajiny označil za špičkový z globálneho hľadiska.
Hlavné argumenty vládneho postoja k domácej energetike sú nasledovné:
- 85 percent bezuhlíkovej elektriny: Slovensko vyrába drvivú väčšinu elektrickej energie zo zdrojov, ktoré neprodukujú emisie oxidu uhličitého, čím sa radí k lídrom v ochrane klímy.
- Čistý vývozca a prepojenia: Krajina disponuje silnými interkonektormi (medzištátnymi prepojeniami) so všetkými susednými štátmi a vyprodukuje viac energie, než sama spotrebuje.
- Priorita pre nový jadrový zdroj: Budúcnosť slovenskej energetiky vláda nespája s nestabilnými veternými turbínami, ale s rozvojom jadra a výstavbou nového veľkého bloku v Jaslovských Bohuniciach.
„A ak si zoberieme, že je to 85 % ´free carbon´, tak patríme medzi svetovú špičku. A do toho chceme ešte samozrejme priradiť aj naše plány na výstavbu nového jadrového zdroja,“ pripomenul Robert Fico s tým, že prebytok kapacity z jadra a vody robí z veternej energie pre Slovensko iba okrajovú a nepotrebnú záležitosť. Na záver dodal, že postoj vládnej koalície k tomuto smerovaniu sa určite nezmení.