Návrh zonácie štyroch slovenských národných parkov je síce „spackaný“ a urobený „fixkou na mape od stola“, no vláda ho musí schváliť, aby krajina neprišla o obrovské peniaze z európskych fondov. Pred stredajším rokovaním kabinetu to vyhlásil minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý). Zdôraznil, že hoci s podobou dokumentu z dielne envirorezortu vnútorne hlboko nesúhlasí, v záujme štátu zaň ruku zdvihne. Informuje o tom agentúra TASR.
Huliak viní Budajovo dedičstvo, no miliardy z Plánu obnovy sú prednejšie
Šéf rezortu cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak potvrdil, že finálny materiál z dielne ministerstva životného prostredia podrobne preštudoval. Napriek obrovským výhradám voči technickému spracovaniu ochranných pásiem považuje hrozbu straty európskych financií za príliš veľké riziko pre celú ekonomiku.
„Napriek tomu, žiaľ, musím za to hlasovať, aby Slovensko neprišlo o pol miliardy eur, to si krajina nemôže dovoliť,“ upozornil Rudolf Huliak s priamym odkazom na neúprosnú podmienku Európskej komisie pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Podľa jeho slov je predložený návrh nekvalitný, pretože vychádza zo zlých dát minulého vedenia: „Je tam problematické riešenie chránených území, predmety ochrany... Je to tak od stola urobené fixkou na mape.“ Huliak tvrdí, že súčasné chyby sú priamym dôsledkom podkladov, ktoré pripravoval rezort ešte pod vedením exministra Jána Budaja.
Koaličné zemetrasenie v SNS: Danko žiada hlavu Tarabu, ten hrozí demisiou
Schvaľovanie zonácie vyvolalo masívnu politickú krízu v koalícii. Samotný minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa pre tento projekt ocitol pod paľbou ostrej kritiky z vlastných radov, od ktorej sa však Huliak dištancoval s tým, že sa odmieta zapájať do ich „žabomyších vojen“.
Aktuálny stav vládneho konfliktu definujú tieto zásadné momenty:
- Odmietnutie zonácie Tatier: Koaličná strana SNS sa verejne a ostro dištancovala od navrhnutej podoby zonácie našich najväčších hôr.
- Danko žiada odvolanie: Predseda národniarov Andrej Danko nekompromisne trvá na odchode Tomáša Tarabu z ministerského kresla.
- Tarabovo ultimátum: Šéf envirorezortu si za odborným návrhom pevne stojí. Vyhlásil, že ak v koalícii nedôjde k politickej dohode s SNS najneskôr do konca septembra, sám podá demisiu a vzdá sa funkcie.
Celý proces reformy sa priamo dotýka štyroch strategických chránených území: Tatranského národného parku (TANAP), Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), národného parku Poloniny a Malej Fatry. Úspešné legislatívne dokončenie zonácie a prijatie príslušných vládnych vyhlášok je kľúčovým míľnikom, bez ktorého Európska únia Slovensku definitívne nevyplatí v poradí už ôsmu platbu z Plánu obnovy.