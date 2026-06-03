Prešovskí policajti vyšetrujú ďalší prípad rafinovaného kybernetického podvodu, pri ktorom 59-ročný muž prišiel o takmer 9 930 eur. Neznáma osoba ho v pondelok 1. júna telefonicky kontaktovala a bez váhania sa predstavila ako príslušník polície. Falošný strážca zákona seniorovi tvrdil, že údaje k jeho bankovému účtu boli napadnuté a zneužité. O prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ktorej vyjadrenie priniesla agentúra TASR.
Strach o úspory zohral hlavnú rolu, peniaze poslal na „bezpečný“ účet
Podvodník na druhej strane linky využil osvedčený psychologický nátlak. Vystrašeného muža začal okamžite presviedčať, že ak nechce prísť o svoje celoživotné úspory, musí ich okamžite previesť na iný, ním určený a údajne „bezpečný“ účet.
Scenár tohto podvodu prebiehal v nasledovných krokoch:
- Telefonát od falošného policajta: Útočník v pondelok zavolal 59-ročnému Prešovčanovi s vymysleným príbehom o hackerskom útoku na jeho financie.
- Prevod peňazí: Dôverčivý muž v obave o svoje finančné prostriedky pokynom neznámeho hlasu bezvýhradne uveril a celú sumu previedol.
- Neskoré precitnutie: Prešovčan až s odstupom času zistil, že naletel podvodníkovi, žiadna ochrana peňazí sa nekoná a okamžite išiel celú vec oznámiť na skutočnú políciu.
Polícia opätovne varuje: Nikdy neposielajte peniaze na neoverené účty
Tento prípad nie je ojedinelý. Polícia neustále upozorňuje verejnosť, najmä starších občanov, že skutoční policajti ani pracovníci bánk nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby prevádzali svoje peniaze na iné účty kvôli ich bezpečnosti.
„Akékoľvek podozrivé konanie zo strany neznámej osoby je potrebné čo najskôr oznámiť na polícii alebo si informácie, ktoré sú vám oznamované, aspoň preveriť,“ dôrazne doplnila krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.