Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by sa mal postaviť pred poslancov a zodpovedať sa parlamentu za závažné pochybenia pri megaprojekte stavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH). Opozícia žiada otvorenie mimoriadnej schôdze na jeho odvolanie, avšak poslanci vládneho Smeru-SD už vopred avizovali, že tento krok v pléne zablokujú. Informuje o tom agentúra TASR.
Opozícia predložila 12 hriechov Roberta Kaliňáka
Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že novú a modernú nemocnicu v Prešove Slovensko akútne potrebuje, no realizácia strategického projektu pod taktovkou ministerstva obrany vykazuje fatálne zlyhania. Podľa opozičných poslancov by mal samotný Robert Kaliňák presvedčiť svojich koaličných partnerov, aby pred diskusiou neutekali.
„My sme pripravení s ním na túto tému diskutovať. Predložili sme 12 bodov, kde jasne hovoríme, čo sú dôvody na jeho odvolanie,“ poukázal Peter Stachura. Ako hlavné argumenty na odchod ministra z funkcie zástupcovia KDH menovali tri kľúčové oblasti:
- Netransparentnosť: Pochybnosti okolo procesov verejného obstarávania a subdodávateľských schém.
- Nekvalita: Zlyhania priamo pri realizácii stavby, ktoré viedli až k ohrozeniu statiky.
- Neefektivita: Riziko predraženia a neúčelného vynakladania stoviek miliónov eur z verejných zdrojov.
Minister Kaliňák na výzvy KDH v stredu dopoludnia reagoval a vyhlásil, že nemá problém s poslancami diskutovať. „Keď parlament rozhodne o tom, že by schôdza bola, určite prídem. A keď sa rozhodne, že schôdzu neotvorí, tak už nebudem mať kam prísť,“ uviedol. Návrh na jeho odvolanie označil za jeden z najtrápnejších. „Nevedia, o čom hovoria. Pretože my sme prišli na chyby, my sme ich odstránili, my sme zabezpečili, aby výstavba nemocnice pokračovala. Neviem, čo ešte viac sme mohli urobiť,“ tvrdil.
Stopka pre polmiliardový tender, zhotoviteľ a nová súťaž
Celý konflikt okolo strategickej investície eskaloval koncom apríla, kedy rezort obrany neočakávane pozastavil stavebné práce. Oficiálnym dôvodom bola mimoriadna kontrola kvality, ktorá odhalila závažné nedostatky na nosných prvkoch stavby. Ministerstvo obrany pritom len minulý rok uzavrelo obriu zmluvu na rozvoj a modernizáciu prešovskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v hodnote závratných 447,8 milióna eur bez DPH.
Zhotoviteľom tohto projektu bola skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor, pričom samotnú zmluvu o dielo obstarávateľ podpísal s firmou In Vest a ďalšími štyrmi subdodávateľmi. Minister Robert Kaliňák na základe výsledkov technickej kontroly avizoval definitívne odstúpenie od tejto zmluvy a rezort obratom vypísal na dokončenie nemocnice novú verejnú súťaž.
Šéf rezortu obrany akúkoľvek kritiku dlhodobo a rázne odmieta. V pondelok 1. júna opätovne vyhlásil, že priebežné náklady na realizáciu projektu sa naďalej držia pod úrovňou bežných trhových cien. Zároveň deklaroval, že nemá čo skrývať a je pripravený organizovať pravidelné kontrolné dni a stretnutia pre novinárov i poslancov parlamentu.
Plánovaný komplex v Prešove má byť koncovým typom špičkového zdravotníckeho zariadenia. Projektovaný je na celkovú kapacitu 1 009 lôžok, pričom v prípade krízových stavov či potreby plnohodnotnej reprofilizácie dokáže okamžite poskytnúť až 1 200 lôžok.